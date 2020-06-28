 

В Польше начались выборы президента

28.06.2020, 7:53, Новости дня

На всей территории Польши в воскресенье в 7.00 (8.00 мск) начались президентские выборы, которые закончатся в 22.00 мск.

В выборах участвуют 11 кандидатов, в том числе нынешний президент Анджей Дуда, баллотирующийся на второй срок. В голосовании могут принять участие более 30 млн поляков, передает ТАСС.

Голосование проводят из-за коронавируса по смешанному принципу: с организацией избирательных участков и по почте – для тех, кто находится на карантине.

Воспользоваться возможностью дистанционного голосования решили 190 тыс. человек, которые заранее получили специальные пакеты для голосования.

На прошлой неделе в Кремле заявили, что отношения РФ и Польши сегодня находятся на самом низком уровне.



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