Саудовская Аравия со стрельбой выгнала иранские катера из своих вод

28.06.2020, 7:48, Новости дня

В ответ на попытку иранских катеров зайти в территориальные воды Саудовской Аравии был открыт предупредительный огонь, сообщил представитель саудовской пограничной службы.

Саудовская Аравия заявила, что три катера вошли в ее территориальные воды и не реагировали на «предупреждения об остановке». В связи с этим саудовской стороной «были сделаны предупредительные выстрелы», после чего катера «покинули территориальные воды королевства».

Представитель пограничной службы заявил, что Эр-Рияд не допустит нарушений территориальных вод страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на SPA.

В марте Саудовская Аравия обвинила Иран в распространении коронавируса.