Гигантские ящерицы-людоеды живут в дебрях Австралии?

28.06.2020, 7:32, Разное

В современном мире самыми большими ящерицами считаются "драконы" с островов Комодо – эти вараны могут достигать в длину 2,6 метра (в неволе некоторые экземпляры и вовсе вырастали свыше 3 метров). Однако на Комодские острова эти гиганты попали из Австралии, где возникли около 3,8 миллиона лет назад.

Австралийская мегафауна (животные огромных размеров) начала вымирать около 45 тысяч лет назад, спустя пару тысяч лет после того, как на континент пришли предки аборигенов. Считается, что в основном именно люди и перебили крупных австралийских доисторических зверей. Но возможно, не всех.

Дело в том, что в глубинке Австралии, где редко появляются приезжие и даже аборигенов живет немного, регулярно бесследно пропадают люди, а местные жители рассказывают об огромных ящерицах (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Самый известный вид австралийской доисторической крупной ящерицы называется "Megalania prisca" и она жила тут еще 40 тысяч лет назад. Ее название очень точно переводится как "Древний гигантский мясник" – это крупнейшая из всех ящериц в истории Земли.

Насчет размеров Мегалании все еще идут оживленные споры среди исследователей, но сейчас считается, что в длину эти ящерицы от кончика морды до кончика хвоста достигали максимум 7 метров. Внешне Мегалания выглядела как типичный большой варан, у нее было мускулистое тело с сильными лапами, толстый хвост и крупная морда.

Этот монстр отлично себя чувствовал как в болотах, так и в воде или на земле, но его древние останки были в основном найдены в тех местах, где тысячи лет были тропические леса. Возможно мегалания обитала на открытых лугах или в редколесье.

В мифах аборигенов и в их наскальных рисунках до сих пор можно найти упоминания об огромной рептилии, похожей по описанию на мегаланию. Люди нередко наделяли этих существ сверхъестественными качествами – способность вызывать пожары или великолепно плавать в океане.

Есть сказка аборигенов о том, что гигантская ящерица однажды забрела в океан и стала там плавать, чем привлекла внимание большой белой акулы. Но когда акула на пала на мегаланию, то внезапно оказалась в роли жертвы, ящерица без труда сумела расправиться с ней, а потом вытащила тушу акулы на берег с сожрала ее.

И согласно тем же сказкам, легендам и преданиям аборигенов, огромные ящерицы не вымерли полностью тысячи лет назад, а продолжали иногда встречаться, в том числе нападать на людей уже в новейшее время.

Так есть история о том, что в 1890 году в аборигенской деревне Евроа в австралийском штате Виктория огромная ящерица длиной в 9 метров (!) терроризировала людей, нападая на них, пытаясь укусить взрослых и утаскивая маленьких детей.

В конце концов люди собрали большой отряд охотников в 40 человек, которые пошли прочесывать все ближайшие леса и водоемы в поисках огромной ящерицы-людоеда. Но внезапно ящерица бесследно пропала, они не нашли от нее никаких следов, а нападения на деревню тут же прекратились.

Аборигены называли этого монстра гоанной, что является общим названием для всех австралийских варанов, как крупных так и мелких. Однако даже самый крупный современный австралийский варан не вырастает больше 2,5 метра и не считается опасным для людей, потому что весит всего около 15 кг.

Еще когда в Австралию только начали приплывать белые переселенцы, аборигены предупреждали их об огромных и опасных гоаннах с мощными челюстями и достигавших в длину много метров, речь явно шла не об обычных варанах, а о чем-то чудовищном.

Странный след, который некоторые приписывают австралийскому йети – йови, а часть огромной ящерице

В мае 1899 года в газете "Sydney Evening News" была опубликована статья под названием "История из Центральной Австралии" за авторством журналиста Эрнеста Френка, в которой рассказывалось о том, как аборигены боятся огромной ящерицы-монстра. Эту ящерицы они называли словом Гондерануп (Gonderanup):

"Была ясная лунная ночь и группа охотников курила после еды, когда они были напуганы громким и мучительным криком одной из их лошадей. Нет более поразительного и болезненного звука, чем получеловеческий крик лошади, которая охвачена смертельной болью и ужасом.

Мужчины вскочили на ноги и подняли свои ружья, после чего поспешили в направлении криков. Когда они приблизились, они увидели то. что цеплялось когтями за плечи лошади, а его мощные челюсти сжимали горло бедного животного. Это была чудовищная ящерица. Лошадь застыла на месте, дрожа от ужаса, а это ужасное существо на ней вообще не двигалось.

Прицелившись из карабина под углом, чтобы не попасть в лошадь, Мюррей выстрелил и когти этого существа отцепились от лошади, но челюсти не раскрылись. Потом испуганная лошадь стала вертеться, а затем издала дрожащий выдох и умерла, упав на землю вместе с мертвой ящерицей, все еще сжимавшей ее горло.

Это была огромная разновидность варана с непропорционально большой головой. Ее железные челюсти все еще сохраняли свою хватку на горле мертвой лошади и из ран текла кровь. Пока люди смотрели на них, другое подобное существо напало на Данди (другого охотника) и прежде чем Рафтер убил ящерицу, она успела нанести и ему страшную рану.

После этого Мюррей велел собрать всех лошадей, чтобы как можно быстрее покинуть это место, потому что другие подобные животные начали идти сюда. Данди шатался от ран, пока Мюррей и Рафтер бегали за лошадьми, а потом он услышал как к нему ползет другой существо и в ужасе убежал в пустыню.

Вскоре Данди и Рафтер умерли от ран, нанесенных им Гондеранупом, а от лошадей, на которых напали ящерицы, остались одни скелеты – свирепые рептилии полностью очистили их от мяса. Когда охотники вернулись в лагерь с лошадьми, Мартин начал искать Данди, но не получал от него ответа. Бедный Данди уже был мертв. Укус Гордеранупа был смертельным.

Мюррей никогда не мог рассказать всех подробностей той жуткой стычки на берегу соленого озера, существа казались ему отвратительными и он говорил, что они не раскроют своих смертельных челюстей даже когда вы убьете их.

И они были не единственными, кто сталкивался с этими существами, старики аборигены из той части помнят о них и рассказывают о них истории".

В январе 1940 года газета "Northern Standard", освещавшая новости города Дарвин, поместила заметку под названием "Разыскивается ящерица, длиной в 18 футов". В заметке рассказывалось, что некий Фред Блейкли хочет собрать поисковую группу и найти, а потом поймать гигантскую ящерицу.

По словам Блейкли, он является одним из немногих белых людей, которые встречали чудовищную ящерицу из сказок аборигенов. По словам Блейкли, ящерица, которую он видел своими глазами, достигала в длину около 18 футов (5,4 метра) и расстояние между следами ее лап равнялось полтора метра.

Блейкли описывал, что у ящерицы очень ядовитые когти и если она нанесет этими когтями рану, то она очень плохо и медленно заживает. При этом гигант в основном атакует своим большим мускулистым хвостом, сбивая добычу с ног.

"Оно быстрее, чем крокодил, и двигается словно галопом. Аборигены зовут это существо Дьявол Пренти", – рассказывал Блейкли в заметке.

Если огромные доисторические ящерицы смогли дожить до середины ХХ века, то они вполне могут дожить и до наших дней. Тем более, что в те места, где их видели, и в наши дни не дошла развитая цивилизация. Там все еще практически безлюдные земли, населенные редкими аборигенами.