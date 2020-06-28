Загадка камеры с множеством золотистых шариков под храмом Теотиуакана

28.06.2020, 7:32, Разное

Теотиуакан был построен на территории современной Мексики более 2 тысяч лет назад неизвестной цивилизацией. Во времена расцвета империи майя он являлся процветающим мегаполисом, где проживало около 125 тысяч человек.

Для сравнения масштабов – общая численность людей по всему миру в ту эпоху не превышала 200 миллионов человек, так что Теотиуакан являлся тогда одним из крупнейших городов Земли.

Загадочная цивилизация с помощью ручного труда построила в Теуотиуакане не только широкие дороги, стены и сложные постройки, но и грандиозные храмы-пирамиды – Храм Солнца и Храм Луны, которые и сейчас восхищают не меньше, чем египетские пирамиды Гиза.

Храм Пернатого змея в Теотиуакане

К середине 7 века нашей эры по неясным пр чинам огромный мегаполис был полностью оставлен жителями и заброшен. Когда сюда века спустя пришли ацтеки, они застали уже заросшие руины. Даже археологи, которые работают в Теотиуакане, до сих пор могут лишь предполагать о том, чем являлся этот город и почему его бросили. И Теотиуакан все еще преподносит немапо сюрпризов.

В 2003 году под пирамидой Пернатого Змея (он же храм Кетцалькоатля) на глубине 18 метров под землей археологи нашли заваленный узкий туннель, который имел в длину свыше 100 метров и в нем было три основных камеры (помещения). Стены туннеля были украшены нефритом, раковинами, керамикой. Считается, что тут проходили некие очень важные, но скрытые от посторонних глаз обряды.

Этот таинственный туннель по неясным причинам был запечатан еще примерно в 250 году нашей эры, словно его пытались надежно скрыть от посторонних глаз. Чуть позже его вскрывали для неизвестных целей, но потом снова надежно засыпали.

Раскопки туннеля продвигались очень медленно, а поэтому в 2013 году археологи из мексиканского национального института антропологии и истории решили изучить труднодоступные места с помощью специального робота "Тлалок II-TC".

Этот робот имел дистанционное управление и мог проникнуть в самые узкие места туннеля, которые еще не были раскопаны. В длину робот достигал 90 см и на нем были установлены фото и видеокамеры, инфракрасные сканеры , трехмерное картографическое оборудование и специальный рычаг, чтобы прочищать себе путь.

Робот обнаружил несколько ранее неизвестных ответвлений туннеля, когда наткнулся на то, что с самого начала выглядело невероятным открытием. В одной из камер робот обнаружил сотни желтых шариков диаметром от 3,8 см до 12 см. Сами шарики были сделаны из глины, а их поверхность была покрыта пиритом (так называемое "золото дураков").

За многие века из-за окисления это вещество превратилось в желтовато-золотистый ярозит, но если восстановить вид шариков в ту эпоху, когда они были созданы, то они выглядели как ровные и красивые сияющие сферы на вид словно сделанные из золота.

Мало того, выяснилось, что поверхность всей камеры, где лежали эти шарики, изначально была покрыта магнититом, пиритом и гематитом, что придавало ей вид камеры из чистого золота.

Если представить себе как все это выглядело во времена древних цивилизаций, то это будет великолепное и захватывающее зрелище – помещение с золотыми стенами, полом и потолком, заполненное сияющими золотыми шарами.

Для чего нужна была эта камера, до сих пор остается полной загадкой, ни с чем подобным археологи еще не сталкивались. Есть теория, которая предполагает, что данная камера являлась неким погребальным помещением для правителей или жрецов, однако в ней не было найдено никаких следов подобного использования.

Другая теория называет камеру и золотистые сферы ритуальными объектами, которые использовались для религиозных обрядов, а сами золотистые шарики представляли собой магические артефакты с заклинаниями.