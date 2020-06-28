 

В Индии родилась девочка без рук и без ног

28.06.2020, 7:32, Разное

Девочка с очень редкой врожденной аномалией появилась на свет в Индии. У ребенка полностью отсутствуют руки и ноги, нет даже малейших частей конечностей.

В медицине подобная аномалия носит название Синдром тетра-амелии и встречается он очень редко. Он возникает, когда происходит мутация в гене WNT3, отвечающим за развитие конечностей.

Девочка родилась в бедной семьей в отдаленной деревне Сакла муниципалитета Сирондж, что в районе Видиша, штат Мадхья-Прадеш. 

Рождение такого младенца шокировало не только ее мать, но и всех жителей деревни, при этом в целом девочка полностью здорова, других аномалий у нее не обнаружено (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

По словам местного педиатра Прабхакара Тивари, синдром тетра-амелии поражает 1 младенца на 100 тысяч и что в его практике это первый такой случай. В будущем девочку хотят  отправить в больницу на более тщательный осмотр. 

За последние годы это лишь второй известный случай рождения ребенка полностью без рук и ног, до этого в сми попала история Джазмин Селф из Южной Каролины, которая родила сына с синдромом театра-амелии. 

При этом женщина намеренно пошла на такой шаг, не согласившись на аборт, когда во время очередного УЗИ доктор увидел, что у ребенка не развиваются конечности. Врач посоветовал женщине прервать беременность, но Джазмин и ее партнер единогласно решили оставить сына.

Мальчик, которого назвали Эр Джей Уилсон, родился полностью здоровым за исключением того, что у него не было рук и ног. 

Самый известный случай рождения человека с синдромом тетра-амелии это случай Ника Вуйчича, которому аномалия не помешала благополучно вырасти, получить образование, жениться и стать отцом четырех детей. 



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