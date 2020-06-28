Наглая тактика Кремля или Зачем Путин вооружает украинцев паспортами РФ

28.06.2020, 7:31, Разное

27 июня 2020

Питер Дикинсон

Научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today

Москва планирует выдать миллион российских паспортов жителям оккупированной Россией восточной Украины к концу 2020 года

Таким образом, Кремль надеется изменить геополитический баланс в регионе и сорвать усилия по прекращению шестилетней необъявленной войны между Россией и Украиной. Международному сообществу предстоит ввести дополнительные санкции против РФ. Иначе российский президент Владимир Путин сможет безнаказанно продолжать проводить в Украине политику паспортного империализма.

Выступая 9 июня в Ростове-на-Дону, депутат от «Единой России» Виктор Водолацкий подтвердил, что с момента введения новой ускоренной процедуры (чуть более года назад), 180 000 украинцев получили российские паспорта. По словам Водолацкого, в настоящее время обрабатывается еще 98 000 заявок, и ожидается, что во второй половине текущего года будет выдано еще 800 000 паспортов.

Планы по упрощенной выдаче паспортов на оккупированной части Донбасса впервые были обнародованы в апреле 2019 года, спустя несколько дней после того, как Владимир Зеленский убедительно выиграл президентские выборы. В течение президентской кампании весной 2019 года Зеленский в отличие от своего соперника Петра Порошенко был менее конфронтационно настроен по отношению к России. Это привело к спекуляциям на том, что его победа сможет помочь выйти из тупика в мирном процессе, который мало продвинулся вперед после прекращения широкомасштабных боевых действий в начале 2015 года.

Кремлю может помешать только решительный международный ответ

Этот оптимизм вскоре был погашен указом Путина, согласно которому украинцы с оккупированного востока страны получили право обращаться за российскими паспортами по специальной упрощенной процедуре. «Эти действия являются еще одним подтверждением истинной роли РФ как государства-агрессора, которое ведет войну против Украины, — прокомментировал тогда Зеленский. — К сожалению, этот указ не приближает нас к конечной цели прекращения огня».

Воодушевленный отсутствием решительного международного ответа, Путин усиливает паспортный империализм против Украины. Российский лидер издал второй указ 17 июля 2019 года, который расширил предложение о предоставлении гражданства всем украинцам, проживающим в Донецкой и Луганской областях — двух восточных регионах Украины, которые в настоящее время находятся под частичной российской оккупацией.

Это далеко не первый случай, когда Кремль использовал паспорта в качестве инструмента внешней политики для усиления влияния на территории бывшего Советского Союза. Эта тактика впервые была замечена в Молдове в начале 1990-х годов. Раздача российских паспортов также помогла укрепить контроль Москвы над двумя отколовшимися регионами Грузии до российско-грузинской войны 2008 года. Между тем российские паспорта играли важную роль в крымской политике Кремля как до, так и после захвата украинского полуострова в 2014 году.

Затея Путина с паспортами на востоке Украины является настолько очевидным показателем того, что РФ не собиралась позволять Украине восстановить полный контроль над оккупированными регионами. Если нынешние прогнозы Кремля точны, то к концу 2020 года в оккупированной восточной Украине будет проживать один миллион граждан России, что составит не менее четверти всего населения. Это превратит так называемые сепаратистские республики восточной Украины в российские паспортные протектораты.

Поскольку российские граждане составляют значительную долю населения региона, Москва будет требовать законного права вмешиваться по своему усмотрению во внутренние дела Украины. Такие аргументы имеют мало отношения к реалиям международного права. Тем не менее, они являются куда более весомым поводом в отличие от протестов против угнетенных русскоязычных, на которые опиралась Москва с начала военной интервенции в 2014-м.

Война, развязанная Россией шесть лет назад, далека от завершения, и Москва по-прежнему мечтает ограничить независимость Украины. Паспортный империализм Путина занимает центральное место в этих непрерывных усилиях, предлагая потенциал для усиления российского влияния в стране, в то же время фатально ослабляя суверенитет Украины. Если будет разрешено беспрепятственно действовать на оккупированной восточной Украине, эта же стратегия может быть распространена на другие регионы. Что позволит РФ медленно, но верно подорвать способность украинского правительства функционировать. К сожалению, в таких кошмарных сценариях нет ничего особенно надуманного или фантастического. Действительно, этап раздачи паспортов уже начался в неоккупированных районах восточной Украины.

Москва назвала свое паспортное наступление чисто гуманитарной политикой, призванной облегчить страдания населения, попавшего в зону конфликта. Но эти утверждения заслуживают доверия не более чем попытки Кремля выдать свои хорошо оснащенные прокси-армии на востоке Украины за разношерстное сборище недовольных шахтеров и трактористов. На самом деле, вооружение российского гражданства является широко известным элементом гибридного арсенала, созданного Кремлем с 1991 года и развернутого по всему бывшему СССР, поскольку Москва боролась за сохранение своего имперского влияния.

Только решительный международный ответ теперь может помешать Кремлю использовать ту же паспортную тактику для консолидации контроля над оккупированной восточной Украиной и дестабилизации остальной части страны на неопределенный срок. Европейская комиссия уже предприняла шаги, чтобы помешать государствам-членам ЕС признавать паспорта, выданные указом Путина от 24 апреля 2019 года. Также необходимы дальнейшие меры в отношении Кремля, включая дополнительные санкции.

В настоящее время РФ находится в процессе создания паспортных протекторатов на востоке Украины. Делает это методично и бессовестно перед миром наблюдения. Если такая наглая агрессия будет оставлена безнаказанной, это приведет к дальнейшему разрушению международной безопасности, что будет ощущаться далеко за пределами Украины.

Перевод НВ