Зион Кларк – борец с половиной тела

28.06.2020, 7:31, Разное

Зион родился в 1997 году с синдромом каудальной регрессии, при котором нижняя часть тела младенца останавливается в развитии на ранней стадии беременности.

Его настоящие родители были так напуганы аномалией, что отказались от младенца и мальчику нашли новую семью. Его приемная мама Кимберли Кларк сначала взяла Зиона просто под опеку, но потом так полюбила его, что решила усыновить.

Кимберли Кларк с приемным сыном Зионом

Детство у Зиона было сложным. Умственно мальчик развивался как все нормальные дети и ходил в самую обычную школу, но из-за своей физической инвалидности он все время ощущал себя неполноценным. Несмотря на то, что современное американское общество считается очень толерантным, другие дети частенько издевались над ним и обзывали его.

К счастью, его приемная мама подбодряла его и учила не обращать внимание на мнение окружения. Она всегда была рядом с ним и Зиону это очень помогало. Именно благодаря своей приемной матери Зион уже во втором классе школы увлекся спортом, а именно легкой атлетикой.

Когда он понял, что может компенсировать недостаток ног своими сильными руками, он начал специально тренироваться, чтобы набрать мышечную массу.

"Некоторые дети боялись бороться со мной, а я боялся их. Я не знал, что надо делать. Но потом я адаптировал свой метод борьбы методом проб и ошибок. Я потратил годы на это. Сейчас я тренируюсь два раза в день, шесть дней в неделю. Для меня это стало стилем жизни", – утверждает Зион Кларк.

Два года назад Зион Кларк стал настолько известным в США спортсменом-инвалидом, что Netflix сняли про него документальный фильм.

"Рождение без ног не мешает мне делать то, что я хочу. Люди смеялись, что у меня нет ног, но лучший способ справиться с ненавистниками, это использовать их ненависть в своих же интересах, ведь ненавистники ваши самые большие поклонники".

Все свои негативные эмоции от оскорблений Зион использовал во время поединков с соперниками, вкладывая их вместе с силой. Однако главной причиной своего успеха он считает заслуги своей приемной мамы Кимберли.

"У меня фантастические отношения с моей мамой. Она величайшая женщина, что я знаю".

На будущее Зион хочет попасть в олимпийскую сборную страны и стать одним из лучших борцов вольного стиля в мире. При этом Зион понимает, что всю жизнь не сможет заниматься борьбой, поэтому уже планирует кем станет потом. Он хочет поступить на архитектурный факультет университета Кейт Стэйт.

На видео видно как Зион Кларк великолепно двигается на одних руках