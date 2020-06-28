НЛО-волчок засняли в Польше и уфологи уверены, что снимки подлинные

28.06.2020, 7:31, Разное

Британский уфолог Филипп Мэнтл, в руки которого недавно попали уникальные фотографии НЛО, снятого в Польше, уверен, что все это подлинное, а не подделка и не природное явление.

На фотографиях виден необычный объект, который на очень низкой высоте парит над деревьями в лесистой местности. На всех фото, попавших в прессу, объект заснят в разном положении, словно его и правда снимали в движении.

Объект на фото похож на детский волчок.

Согласно словам Мэнтла, эти фото были сделаны неуказанным жителем Польши, который ехал на велосипеде возле деревни Ястрово, что неподалеку от Варшавы. Вдруг мужчина услышал необычный шелестящий звук, после чего заметил невысоко в небе летающий "волчок".

Шелестящий звук издавался, когда объект задевал в полете ветки деревьев. Поляк успел сделать пять фотографий на свой телефон, прежде чем НЛО куда-то пропал (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

НЛО не был похож ни на беспилотник, ни на какой-то другой известный летающий механизм. Взволнованный поляк после этого решил связаться с уфологами и отправил снимки польскому исследователю НЛО Роберту Барнатовичу с условием, что он сохранит его имя в секрете. Мужчина не хотел огласки, опасаясь насмешек.

От Бернатовича эти фотографии вскоре попали в руки британского уфолога Филиппа Мэнтла, который решил рассказать о них журналистам, потому что "это лучшие фото НЛО, которые он видел за 40 лет".

"Автор фото боялся указывать свое имя и фамилию. В Польше разговоры об НЛО означают, что люди примут вас за человека с психическими проблемами", – утверждает Бернатович.

"Я работал над некоторыми предполагаемыми снимками НЛО на протяжении многих лет и большинство из них были либо нечеткими, либо фальшивкой. Но эти снимки другое", – говорит Филипп Мэнтл.

Мэнтл отправил фото для проверки бывшему сотруднику британских ВВС Джейсону Гливсу, который считает себя экспертом по распознаванию фотоподделок НЛО. И Гливс выяснил, что польские снимки с высокой долей вероятности являются подлинными, потому что все указывает на то, что на них и в самом деле заснят некий летающий объект.

"Я просмотрел все пять отдельных изображений и выявил, что объект двигался примерно на высоте 45 метров над землей", – утверждает Гливс.

Гливс также проанализировал расположение деревьев, их веток, ракурса съемки каждой фотографии, положение солнца, тени и прочего, и все это так же подтвердило его точку зрения о подлинности фотографий.

"Сам объект видимо имел структуру и вид чего-то металлического, у него широкое круглое основание, сужающееся к высоте и заканчивающееся шпилем. Тень объекта на земле не обнаружена из-за того, что Солнце по всей видимости находилось позади автора снимков".

Гливс специально увеличивал фрагменты фото, чтобы просмотреть, не видно ли там нитей или иных устройств, на которых мог бы висеть НЛО, если бы был подделкой. И тоже ничего такого не нашел.