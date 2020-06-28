Как русские высадились в Новой Зеландии

28.06.2020, 7:31, Разное

События двухвековой давности

Июнь 04, 2020 Эймос ЧАППЛ

Photo: Pavel Mikhailov (Public domain)

Изящные наброски и акварельные рисунки повествуют об экспедиции русских исследователей в Новую Зеландию в начале 1800-х годов.

Жена вождя новозеландского племени маори. На ее лице — традиционная татуировка моко, нанесенная с помощью заостренной кости альбатроса.

Бронзовая китовая акула, обитающая в водах у берегов Новой Зеландии. Известный своей медной окраской вид иногда нападает на людей.

Это иллюстрации художника Павла Михайлова (1786–1840), сделанные в Новой Зеландии в 1820 году.

Михайлов был одним из 190 участников экспедиции, отправившейся в июле 1819 года из Кронштадта под Санкт-Петербургом на двух российских кораблях «Восток» и Мирный» на юг. Перед экспедицией поставили цель — доказать или опровергнуть предположение о существовании шестого материка на Южном полюсе.

Миссия была успешной, хотя Британия и РФ спорят, чьи исследователи первыми добрались до Антарктиды.

Российские ученые на протяжении месяцев исследовали тогда острова Тихого океана, а также Австралию и Новую Зеландию.

Художник Михайлов, которому поручили задокументировать увиденное, очень тщательно выполнял задачу Императорской Академии художеств — рисовать так, «чтобы всё представляемое <…> было верным изображением видимого».

Русские исследователи охотятся на пингвинов, начало 1820 года. Мясо этих животных они употребляли в пищу.

Корабли плывут у берегов Антарктиды на фоне полярного сияния.

Один из участников экспедиции в воспоминаниях писал, что почти ночное небо было покрыто полосками всех цветов радуги, простирающимися с юга на север.

Два корабля экспедиции шли под началом Фабиана Готтлиба фон Беллинсгаузена (слева) и Михаила Лазарева. Беллинсгаузен — немец по происхождению, родившийся в Прибалтике.

Маршрут экспедиции двух российских кораблей.

Экспедиция отправилась в путь из РФ в июле 1819 года и вернулась после двух лет плавания в июле 1821 года.

Эскиз гавани Сиднея, где участники экспедиции пополняли продуктовые запасы и ремонтировали корабли.

Находясь в Австралии, командующие экспедицией встретились с губернатором Нового Южного Уэльса. Переводчиком выступил знающий английский язык участник русской экспедиции.

Коренной австралиец Бунгари работал в комиссии, организовавшей встречу русской экспедиции.

Нагрудный знак был подарен ему губернатором Нового Южного Уэльса.

Русские моряки в набросках Михайлова.

Моряков в экспедицию отбирали по ряду критериев. Это отменное здоровье, возраст до 35 лет, знание основ судоходства и умение хорошо стрелять из винтовки.

Местная жительница около каноэ. Зарисовка, вероятно, сделана в Австралии.

Взаимодействие россиян с местными жителями в основном было мирным. Но был по крайней мере один инцидент, когда полинезийские женщины «выбежали из леса на побережье и задрали свою одежду, чтобы показать нам свои зады, и хлопали по ним, пока другие пританцовывали», говорится в воспоминаниях участника экспедиции.

Палуба одного из российских кораблей с установленными на ней пушками.

Беллинсгаузен писал, что после этого инцидента «некоторые мужчины попросили разрешения наказать островитян за наглость и выстрелить в них, но я не разрешил».

Некоторые из китов, увиденных в экспедиции. Причудливые иллюстрации могут указывать на то, что обычно очень внимательный к деталям Михайлов видел только силуэты китов.

Маори исполняют «хака» — танец в знак приветствия или в знак войны, когда русские прибывают в рыбацкий поселок в Новой Зеландии. Середина 1820 года.

Поселение. Вид со стороны моря.

Круглые объекты справа — это емкости для ловли крабов, которые спускали в воду с каноэ, нагрузив их камнями.

Мужчина из племени маори.

Эскизы тихого рыбацкого и торгового поселения в центральной части Новой Зеландии. Через семь лет после отбытия русских это племя маори, нарисованное Михайловым, по сообщениям, было истреблено конкурирующим племенем.

Каменистый пляж на острове Маккуори, к югу от Новой Зеландии, населенный пингвинами и тюленями.

Одного тюленя поймали и закинули на борт корабля, но на пути в Россию животное погибло.

Хохлатый пингвин.

Пингвины были источником свежего мяса для участников экспедиции. Птицу мариновали, добавляли в кашу или подавали с капустой. По словам Беллинсгаузена, даже привередливые в еде офицеры любили мясо пингвинов.

Женщина несет воду на острове Тимор.

После более чем года плавания в холодных южных водах русская экспедиция отправилась на север, домой. Михайлов продолжал рисовать, когда путешествие проходило через пышные тропические острова Тихого океана.

Жители и пейзажи Таити.

Мужчина (справа) несет блюдо из кокоса и плодов хлебного дерева на завтрак трем русским командирам и старейшинам поселения на Таити, 1821 год.

Страничка из альбома Михайлова, на которой нарисован Лиссабон, одна из последних остановок экспедиции на пути домой.

За пределами РФ о морском путешествии двухвековой давности известно очень мало. Но в память о нем море у берегов Антарктиды названо в честь руководителя экспедиции — морем Беллинсгаузена.