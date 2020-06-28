Известная киргизская певица попала в ДТП и находится в коме

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28.06.2020, 7:20, Новости дня

Асель Кадырбекова – известная киргизская певица – попала в ДТП в Бишкеке. Ее Toyota Camry столкнулась с машиной охранного агентства. 29-летняя певица получила серьезные травмы: перелом шейных позвонков и ключицы, повреждения мозга. Она находится в коме, передает РИА Новости.

Когда Кадырбекова выйдет из комы, ей будет сделана операция.

Асель Кадырбекова – супруга известного певца Нурлана Насипа. Она – активный блогер, в Instagram у нее более двух миллионов подписчиков.



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