Свыше 153,3 тысячи тонн загрязненного грунта вывезено с места разлива топлива под Норильском

28.06.2020, 7:20, Новости дня

За сутки спасатели вывезли порядка 5 тысяч тонн грунта, загрязненного в результате разлива нефтепродуктов под Норильском. Всего к настоящему времени с места ЧП вывезено 153 309 тонн грунта. Такие данные СМИ сообщили представители оперативного штаба.

С начала операции специалисты обработали сорбентом 110,8 километра береговой линии и 212,9 тысячи квадратных метров загрязненной территории, сообщает ТАСС.

29 мая текущего года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось свыше 21 тысячи кубометров нефтепродуктов в водоемы и на 180 тысяч квадратных метров грунта.

К ликвидации последствий аварии привлечены 473 специалиста, также задействовано 235 единиц специальной техники.