 

Свыше 153,3 тысячи тонн загрязненного грунта вывезено с места разлива топлива под Норильском

28.06.2020, 7:20, Новости дня

За сутки спасатели вывезли порядка 5 тысяч тонн грунта, загрязненного в результате разлива нефтепродуктов под Норильском. Всего к настоящему времени с места ЧП вывезено 153 309 тонн грунта. Такие данные СМИ сообщили представители оперативного штаба.

С начала операции специалисты обработали сорбентом 110,8 километра береговой линии и 212,9 тысячи квадратных метров загрязненной территории, сообщает ТАСС.

29 мая текущего года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось свыше 21 тысячи кубометров нефтепродуктов в водоемы и на 180 тысяч квадратных метров грунта.

 

К ликвидации последствий аварии привлечены 473 специалиста, также задействовано 235 единиц специальной техники.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Потушен пожар в небоскребе в Арабских Эмиратах

19.05 / Синоптики дали прогноз на июнь

29.05 / Сотрудница ФСБ сбила пешехода в Челябинске

12.05 / В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса

19.05 / США заподозрили иранскую авиакомпанию в вывозе золота из Венесуэлы

06.05 / Силуанов спрогнозировал среднюю стоимость нефти в 2020 году

01.05 / В Северной Осетии фиксируют прирост случаев COVID-19 среди участников митинга против самоизоляци

03.05 / Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране

25.06 / Лидер темнокожих протестующих пригрозил «сжечь» США

01.06 / Каким будет ответ судьи на просьбу Минюста снять обвинения с Флинна?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска