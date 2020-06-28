 

Власти Миссисипи решили обсудить отказ от символа Конфедерации на флаге

28.06.2020, 7:16, Новости дня

Обе палаты законодательного собрания Миссисипи согласились рассмотреть проект закона об изменении флага американского штата, сообщают информационные агентства.

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз заявил, что «законодатели находятся в тупике несколько дней», обсуждая «идею нового флага штата». По его словам, споры «вносят раскол, как и сам флаг 1894 года».

Он заявил, что пора «с этим покончить», и обещал подписать проект закона, если «законодатели направят» документ «в эти выходные», передает ТАСС.

В верхнем левом углу флага Миссисипи помещен синий крест с белыми звездами – символ Конфедерации, под которым южане сражались в американской Гражданской войне.

Напомним, предложения избавиться от символики конфедератов зазвучали в США с новой силой после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.



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