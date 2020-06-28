 

Татьяне Овсиенко из группы «Мираж» удалось выжить после страшной аварии

28.06.2020, 7:09, Разное

Солистка российской группы «Мираж» Татьяна Овсиенко пояснила о том, как ей удалось пережить страшную аварию и справиться с ее последствиями. В телепередаче «Судьба человека» на канале «Россия-1» певица вспоминала, что врачи ей говорили об угрозе инвалидности из-за поврежденного позвоночника.
Авария произошла из-за спешки на концерт, отметила Татьяна Овсиенко. Во время разворота автомобиля в них врезалась другая машина. Когда певица находилась в палате, она услышала, что ее хотят временно заменить, поскольку концерты уже были запланированы, а исполнительница могла еще долгое время провести в больнице. Но тогда она решила, что непременно будет петь, даже если ей придется взять с собой на сцену стул.

Выступая, Татьяна Овсиенко всегда держала с собой нашатырь, чтобы вдохнуть его при малейшем появлении слабости, а также иголку, укалывая себя которой она не позволяла падать в обморок. Все это помогло ей пережить последствия аварии, а позднее она полностью восстановилась. Певица добавила, что творчество в то время ей не приносило много дохода, ей нравился сам процесс и то, что удавалось получить «страшный дефицит» в виде колготок и нарядов.



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