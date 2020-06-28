Помпео потребовал от Пекина не считать Южно-Китайское море «своей империей»

28.06.2020, 6:53, Новости дня

Нельзя допустить, чтобы Китай считал Южно-Китайское море «своей морской империей», сообщил глава Госдепа Майкл Помпео.

Вашингтон, по его словам, «в ближайшее время еще выскажется по этому вопросу». США приветствовали «настойчивость лидеров АСЕАН», заявивших по итогам саммита, что споры в данном регионе необходимо решать «в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву», передает ТАСС.

Напомним, территориальные споры в Южно-Китайском море Китай ведет с рядом государств – Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами – относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша).

США называли незаконной деятельность Китая в Южно-Китайском море.