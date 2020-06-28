Rolling Stones пригрозила Трампу судом

28.06.2020, 6:30, Новости дня

Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала, чтобы ее композиции не использовались в предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа.

Организация по защите авторских прав BMI от имени группы распространила заявление, в котором сообщила, что предвыборную кампанию Трампа предупредили о недопустимости «неавторизованного использования песен» Rolling Stones.

BMI подчеркивает, что такое использование станет «нарушением лицензионного соглашения». Если Трамп «проигнорирует запрет», ему «грозит судебный процесс», передает ТАСС со ссылкой на PA.

В 2016 году Rolling Stones уже требовали от Трампа не включать их песни на предвыборных митингах. Подобные требования к Трампу выдвинули также Элтон Джон, Aerosmith, Адель, R.E.M. и Нил Янг.