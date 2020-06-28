 

Rolling Stones пригрозила Трампу судом

28.06.2020, 6:30, Новости дня

Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала, чтобы ее композиции не использовались в предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа.

Организация по защите авторских прав BMI от имени группы распространила заявление, в котором сообщила, что предвыборную кампанию Трампа предупредили о недопустимости «неавторизованного использования песен» Rolling Stones.

BMI подчеркивает, что такое использование станет «нарушением лицензионного соглашения». Если Трамп «проигнорирует запрет», ему «грозит судебный процесс», передает ТАСС со ссылкой на PA.

В 2016 году Rolling Stones уже требовали от Трампа не включать их песни на предвыборных митингах. Подобные требования к Трампу выдвинули также Элтон Джон, Aerosmith, Адель, R.E.M. и Нил Янг.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

24.04 / Ермак в состоянии “тихой войны” со своими замами, Россию будут склонять к компромиссу по Минским соглашениям. Главное из Telegram-каналов

27.05 / Путин обсудил рынок нефти с саудовским наследным принцем

09.05 / Президент “Лиона” назвал дату матча 1/8 финала Лиги чемпионов против “Ювентуса”

25.04 / Телескопу Hubble 30 лет. В NASA показали известные фото и подвели итоги

19.06 / Иран допустил передачу черных ящиков сбитого самолета МАУ Украине. Ранее он планировал направить их во Францию

09.06 / Брат погибшего в ДТП с Ефремовым сказал, чем шокирован больше всего

27.06 / В РПЦ прояснили свою позицию по трансгендерам и геям

11.04 / Пушков предостерег против преждевременной отмены карантина

14.04 / Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы и Подмосковья к борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска