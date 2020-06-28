Маме Елены Малышевой в 87-летнем возрасте удалось вылечиться от коронавируса

28.06.2020, 6:17, Разное

Мама российского доктора Елены Малышевой пояснила о том, как ей удалось вылечиться от коронавируса, несмотря на свой 87-летний возраст. После выписки из больницы мама и дочь поужинали в своем любимом кафе, где телеведущая записала видео, которое позднее она опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте.

В течение месяца мама Елены Малышевой боролась с коронавирусом. Из этого времени две недели она провела в реанимации в тяжелом состоянии. Пока врачи сражались за жизнь 87-летней пациентки, в больницу регулярно приходила телеведущая, она даже заходила в т.н. «красную зону», мечтая еще раз сводить маму в кафе, что в итоге ей удалось сделать.

На вопрос, каким образом 87-летней маме Елены Малышевой удалось выжить, получив такой опасный диагноз, она сообщила, что очень хотела жить. А своих детей жительница назвала потрясающими. Коронавирус спровоцировал у нее пневмонию, на фоне которой развилось астеническое состояние, но сейчас она постепенно из него выходит.

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