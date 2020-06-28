 

Футболист “Крузейро” Энрике выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты

28.06.2020, 6:08, Новости дня

Футболист бразильского "Крузейро" Энрике, находясь за рулем автомобиля, упал с высоты 200 метров, но практически не пострадал. О происшествии сообщает Globo Esporte.

Инцидент произошел 26 июня в одном из национальных парков Бразилии. 16 человек потребовалось для эвакуации спортсмена. Его доставали через люк. При падении автомобиль несколько раз перевернулся. Чтобы достать Энрике, спасателям пришлось совершить спуск. Когда футболиста спасли, он не смог предоставить больше информации о ЧП, так как был растерян и дезориентирован.

Врачи обследовали Энрике, у него не было выявлено серьезных повреждений. Спортсмен в создании, чувствует себя хорошо, но на несколько дней останется в больнице, сообщает РИА Новости.



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