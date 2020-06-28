ВМФ России получит атомную подлодку “Казань” в декабре 2020 года

28.06.2020, 6:08, Новости дня

Руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в декабре 2020 года ВМФ РФ получит головную атомную подлодку "Казань" (модернизированный проект 885М — "Ясень-М"). Ранее предполагалось, что АПЛ перейдет в распоряжение флота в 2019 году, но затем дата была перенесена из-за затянувшихся испытаний.

Всего усовершенствованному проекту "Ясень-М" строятся 4 субмарины — "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск", напоминает РИА Новости. Они имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, могут погружаться на глубину в 520 метров. Субмарина вмещает 64 человека экипажа. Она способна развивать скорость в 31 узел (около 57,5 километра в час). Ее автономность – сто суток.

На вооружении АПЛ – крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", торпеды 533 миллиметра и мины.