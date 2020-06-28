Мнение: Полицейский из Хьюстона с русской татуировкой: дети не в него, а в тестя – мордатые, толстые

28.06.2020, 5:54, Разное

Русский след в беспорядках в США в Техасе – это русские женщины, которые выходят замуж за американцев, а потом рожают им толстых и мордатых детей. Нет, правда, у него их уже трое. И я понимаю, что они не в родню Майкла, которого упорно тесть с тещей зовут “Миша” и “Мишка”. Приятно, что сержант Майкл Аскью из Хьюстона так любит жену из Хабаровска, что сделал себе тату “Россия” на предплечье – его заметили во время протестов в Техасе. Вторая надпись “Хабаровск”. Но дети… Он же уже многодетный отец.

Ну а что он хотел? Когда Майкл женился, жена тоже была тоненькой тростинкой. А вот ее папа с мамой – счастливые, но очень мордатые большие (а хорошего человека должно быть много) люди с Дальнего Востока. Ну и дети получились такие же. В ту породу. Русскую. Теперь вопрос – а сам Аскью участвовал в их рождении, или жена летает регулярно в Хабаровск, где у нее похожий на папу огромный мужчина, у которого шеи-то нет – сразу лицо на плечах?! Надеюсь, что все же участвовал. И что жена его так же любит. Средний на него похож отчасти. Старший – вылитый тесть.

Копа окрестили “российским шпионом”. А он – обычный англо-сакс. За почти 15 лет брака даже не изменился. Похоже, что следит за собой. Метросексуал, но жену и детей любит.

На обложке профиля полицейского уже более восьми лет стоит картинка с хабаровским Спасо-Преображенским собором. На странице Аскью в Facebook указано, что он служил механиком в армии США, учился в колледже и университете. Судя по записям американца за 2011 и 2012 годы, он уже тогда немного знал русский язык: так, в августе 2011-го он называл свою девушку “my malishka”. На кадрах с их свадьбы пользователи обнаружили плакат с надписью “Настя и Миша форевэ тугез”. Понятно, тесть с тещей постарались.

Сержанту Майклу Аскью очень не нравятся беспорядки, вспыхнувшие после смерти темнокожего Джорджа Флойда во время задержания белым полицейским. Но он помалкивает. Честно служит. Ловит мародёров. И уверен, что его жена “пышечка” (округлилась, конечно, да) от него не уйдет, как азиатская женушка копа-убийцы Дерека Шовина, которая сразу же того бросила. Нет, русская жена вместе с Аскью копала бы могилу, чтобы спрятать тело. Наши женщины – они такие.

А вообще, почему много толстых детей у сержанта полиции – это некрасиво и плохо? Он наверняка любит их такими, какие они есть. Зато не предадут. И тоже любят батю, наверное. Старший поди уже зовет Майкла “batyanya sergant” и в шутку может пару раз подбросить к потолку, ударив головой о люстру.

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