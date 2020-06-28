«Нагулявшийся» Басков готов к созданию семьи

28.06.2020, 5:53, Разное

Российский певец Николай Басков признался, что «нагулялся» и теперь думает о создании семьи. Ранее он уже состоял в браке, но 13 лет назад отношения завершились разводом, а после жизни в семье с четырьмя детьми он понял, что именно этого ему не хватает.

По словам Николая Баскова, после развода он только и делал, что гулял. У него были актрисы, модели и девушки, которые на экран и в сводки журналистов обычно не попадают. Теперь же ему хочется оказаться с любимой девушкой, внешность которой не играет для исполнителя особой роли.

Во время самоизоляции Николай Басков проживал у своих друзей — Олега и Кати, являющихся родителями 4 детей. Такая крепкая и дружная семья заставила его задуматься о собственном будущем. Ранее певец продемонстрировал на фотографии результат похудения, практикуя «водную диету» он сбросил 16 кг веса, чем шокировал своих поклонников.