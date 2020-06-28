 

«Нагулявшийся» Басков готов к созданию семьи

28.06.2020, 5:53, Разное

Российский певец Николай Басков признался, что «нагулялся» и теперь думает о создании семьи. Ранее он уже состоял в браке, но 13 лет назад отношения завершились разводом, а после жизни в семье с четырьмя детьми он понял, что именно этого ему не хватает.
По словам Николая Баскова, после развода он только и делал, что гулял. У него были актрисы, модели и девушки, которые на экран и в сводки журналистов обычно не попадают. Теперь же ему хочется оказаться с любимой девушкой, внешность которой не играет для исполнителя особой роли.

Во время самоизоляции Николай Басков проживал у своих друзей — Олега и Кати, являющихся родителями 4 детей. Такая крепкая и дружная семья заставила его задуматься о собственном будущем. Ранее певец продемонстрировал на фотографии результат похудения, практикуя «водную диету» он сбросил 16 кг веса, чем шокировал своих поклонников.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / «Доктор на работе»

06.05 / Обновленный браузер Mozilla Firefox 76 с Lockwise сообщит об утечке паролей

17.06 / Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 8 248 человек

10.04 / Мнение: Остановить жизнь, чтобы победить смерть. Пиррова победа

28.04 / «АвтоВАЗ» выставил на продажу LADA Xray Cross Instinct

10.06 / Панголины вне опасности: животных исключили из традиционной китайской медицины

06.06 / «Такую Россию ты выберешь?»

04.05 / Кагоцел: противозачаточное под видом противовирусного?

29.04 / “Продолжают поступать угрозы”: жуткая травля заставила Подольскую рыдать

06.05 / Вам письмо: Анджелина Джоли обратилась к членам конгресса США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска