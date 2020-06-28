Машину обстреляли в Ингушетии
28.06.2020, 5:30, Новости дня
В Ингушетии неизвестные обстреляли машину, пострадали два человека, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Стрельба произошла в селении Сурхахи в Назрановском районе. Два человека «получили огнестрельные ранения», они доставлены в больницу, сообщил источник РИА «Новости».
Напомним, накануне жертвой стрельбы в Северной Осетии стал один человек, еще трое были госпитализированы. Правоохранительные органы задержали всех участников конфликта.
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