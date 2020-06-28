 

Машину обстреляли в Ингушетии

28.06.2020, 5:30, Новости дня

В Ингушетии неизвестные обстреляли машину, пострадали два человека, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Стрельба произошла в селении Сурхахи в Назрановском районе. Два человека «получили огнестрельные ранения», они доставлены в больницу, сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, накануне жертвой стрельбы в Северной Осетии стал один человек, еще трое были госпитализированы. Правоохранительные органы задержали всех участников конфликта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Малькевич уличил Facebook в «тройных стандартах» по отношению к РФ

03.05 / В Харькове избили журналиста, который заявил о нарушении самоизоляции

17.06 / На Украине националист порвал в суде постановление об аресте

22.06 / Голикова рассказала, как долго россиянам придется носить маски

18.04 / На Буковине еще 10 священников заразились COVID-19 – ОГА

11.04 / Эксперт: Российские регионы сосредоточились на борьбе с коронавирусом

18.05 / Максима Шугалея посадили в “бетонный стакан”

20.06 / Johnson & Johnson решила снять с продажи средства для осветления кожи

27.04 / Чемпион мира по шахматам Карлсен потерпел первое поражение на онлайн-супертурнире

01.05 / Мадонна заявила об обнаружении у нее антител к COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска