Машину обстреляли в Ингушетии

28.06.2020, 5:30, Новости дня

В Ингушетии неизвестные обстреляли машину, пострадали два человека, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Стрельба произошла в селении Сурхахи в Назрановском районе. Два человека «получили огнестрельные ранения», они доставлены в больницу, сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, накануне жертвой стрельбы в Северной Осетии стал один человек, еще трое были госпитализированы. Правоохранительные органы задержали всех участников конфликта.