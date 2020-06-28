 

Китай потребовал от Канады отказаться от мегафонной дипломатии

28.06.2020, 5:08, Новости дня

Оттаве следует отказаться от мегафонной дипломатии при обсуждении задержаний в Китае граждан Канады, заявило посольство Китая.

Пекин призвал Оттаву серьезно относиться к «позиции Китая», а также уважать «дух верховенства закона и независимость китайской судебной системы», передает ТАСС.

Китай потребовал «прекратить делать безответственные заявления по делу Майкла Коврига и Майкла Спэйвора, а также оказывать давление средствами мегафонной дипломатии».

В посольстве назвали «безответственными» утверждения Оттавы о том, что судебный процесс над канадцами является политическим.

Кроме того, Китай требует освободить финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. 

В Пекине возмущены тем, что СМИ Канады «вводят общественность в заблуждение» в материалах на данную тему.

Напомним, Китай задержал несколько канадских граждан после громкого скандала вокруг ареста в Канаде Мэн Ваньчжоу. Одному из канадцев в Китае вынесли смертный приговор как главарю наркокартеля.



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