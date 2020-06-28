Китай потребовал от Канады отказаться от мегафонной дипломатии
28.06.2020, 5:08, Новости дня
Оттаве следует отказаться от мегафонной дипломатии при обсуждении задержаний в Китае граждан Канады, заявило посольство Китая.
Пекин призвал Оттаву серьезно относиться к «позиции Китая», а также уважать «дух верховенства закона и независимость китайской судебной системы», передает ТАСС.
Китай потребовал «прекратить делать безответственные заявления по делу Майкла Коврига и Майкла Спэйвора, а также оказывать давление средствами мегафонной дипломатии».
В посольстве назвали «безответственными» утверждения Оттавы о том, что судебный процесс над канадцами является политическим.
Кроме того, Китай требует освободить финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
В Пекине возмущены тем, что СМИ Канады «вводят общественность в заблуждение» в материалах на данную тему.
Напомним, Китай задержал несколько канадских граждан после громкого скандала вокруг ареста в Канаде Мэн Ваньчжоу. Одному из канадцев в Китае вынесли смертный приговор как главарю наркокартеля.
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