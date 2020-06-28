28 участников несанкционированной акции задержаны в Лос-Анджелесе

28.06.2020, 4:56, Новости дня

В Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США) были задержаны 28 человек за нарушение запрета собираться численностью свыше 10 человек и за проведение несанкционированной акции. Об этом сообщает сержант полиции Беверли-Хиллз Томас Уэст.

Как рассказал сотрудник полиции, один из подозреваемых пытался поджечь здание. В настоящее время на задержанных составляются протоколы. После оформления нарушители могут быть наказаны. Задержанных 28 человек, поэтому процедура займет немало времени.

Ранее управление полиции сообщало, что в ночь на субботу, 27 июня, порядка 100 демонстрантов провели несанкционированный марш на улицах Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Против чего выступали активисты, не уточняется. Акция завершилась задержанием ее участников. Сначала правоохранители не сообщали их число.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в Соединенных Штатах Америки прошли массовые акции протеста против ущемления прав темнокожих, погромы и столкновения со стражами порядка.