 

Стрельба в Калифорнии: два человека погибли, четверо получили ранения

28.06.2020, 4:56, Новости дня

В городе Ред-Блафф (штат Калифорния, США) по меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в сортировочном центре торговой сети Walmart в субботу, 27 июня. О происшествии сообщает издание The New York Times.

Как уточняется, еще четыре человека получили ранения. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. По словам сотрудника Walmart, прозвучало 50-60 выстрелов.

Ранее местные СМИ сообщали о трех пострадавших. Инцидент произошел в 15:30 по местному времени (1:30 по времени Москвы воскресенья), сообщает ТАСС.



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