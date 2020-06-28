Нижняя палата Конгресса США приняла закон о наделении столичного округа правами 51-го штата

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28.06.2020, 4:55, Новости дня

26 июня Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о наделении округа Колумбия, в состав которого входит столица страны Вашингтон, правами 51-го штата. Как сообщает Politico, документ принят 232 голосами.

Только один представитель демократического большинства нижней палаты не поддержал проект закона, против выступили все республиканцы.

Документ предусматривает расширение политических прав чернокожих жителей Америки, которые составляют большую часть жителей столичного округа. В случае принятия закона 700-тысячный Вашингтон получит право избирать одного члена Палаты представителей и двух сенаторов, что может в перспективе изменить расстановку сил в Конгрессе в пользу Демократической партии, отмечает издание.

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл уже заявил, что не допустит прохождения законопроекта через верхнюю палату.

Представитель округа Колумбия в Конгрессе (без права голоса) Элеанор Нортон признала на своем сайте, что демократы не рассчитывают на поддержку Сената и Белого дома, но сегодня празднуют победу.

Впервые подобный законопроект был внесен на рассмотрение Конгресса в 1993 году, но тогда он не прошел нижнюю палату.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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