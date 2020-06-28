Изъятие проб

28.06.2020, 4:54, Разное

Объяснительная записка главному редактору и читателям «Новой газеты» специального корреспондента Елены Костюченко

Сегодня, 27 июня, мы пытались вывезти из Норильска в Москву 13 проб воды и почвы, которые отобрали в озере Пясино и реке Пясина. Именно туда впадают реки Амбарная и Далдыкан, зараженные 21 тысячей тонн дизельного топлива, разлитого «Норникелем». Экологи «Гринпис» в присутствии журналистов «Новой» отбирали пробы в местах, куда, по официальной версии, горючее не дошло.

Для помощи из Москвы к нам прилетел депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Мы упаковали пробы и отправились в аэропорт Алыкель.

На досмотровой рамке сотрудница аэропорта спросила: «Это пробы?» Затем она вызвала подмогу. Появились двое сотрудников полиции, человек в штатском и Абрамова Наталья Васильевна — дежурный инспектор службы авиационной безопасности.

Все перевернули бейджики.

Абрамова Наталья Васильевна, а также начальник смены Стебаев Александр Геннадьевич объявили нам, что вывоз проб из Норильска невозможен без согласования с департаментом безопасности «Норникеля». Александр Геннадьевич объяснил, что аэропорт Алыкель является дочерним предприятием «Норникеля» и выполняет распоряжения головного офиса. Само распоряжение нам показать отказались. При этом он пояснил, что по правилам авиационной безопасности мы можем вывезти в багаже до 5 литров жидкости и «претензий к вам с точки зрения авиационной безопасности нет».

Нас завели в комнату службы авиационной безопасности и попросили открыть сумку с пробами. Инспектор Абрамова проверила спектрометром наши пробы и обнаружила, что запрещенных веществ в них нет. Она говорила, что нервничать не надо и на рейс мы успеваем.

Затем подошел начальник смены Стебаев и объявил, что «по распоряжению свыше» принято решение изымать наши пробы. Он объяснил, что поступил анонимный звонок в полицию о том, что этим рейсом будут вывозиться горюче-смазочные материалы. А так как в условиях аэропорта невозможно точно установить, что именно мы вывозим, пробы у нас изымут.

Я и эколог «Гринпис» приняли решение покинуть аэропорт с пробами. Депутат Митрохин улетел без багажа.

Все происходящее фиксировалось мной на аудио и видео.

Я и фотограф «Новой» Юрий Козырев находимся в Норильске две недели. О двух задержаниях и трех протоколах, о преследовании на вертолете в тундре, об украденном горючем и запуганных людях — и о гигантской системе давления и сопротивления правде, которая существует на этой территории, я расскажу после того, как вернусь в Москву.

Это самая тяжелая командировка в моей жизни, но эта тяжесть — ничто по сравнению с тем, как люди живут здесь.

Елена Костюченко

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