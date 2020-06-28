Guardian – белые актёры перестанут озвучивать темнокожих персонажей «Симпсонов»

28.06.2020, 4:20, Новости дня

Создатели сериала «Симпсоны» выступили с заявлением, что они больше не будут нанимать белых актёров для озвучки «небелых персонажей», пишет The Guardian. По словам издания, эта инициатива происходит на фоне широкого пересмотра американской поп-культуры, вызванного массовыми протестами против расизма.



Reuters

«Симпсоны» прекращают привлекать белых актёров для озвучки темнокожих персонажей. Об этом сообщили продюсеры мультсериала, пишет The Guardian.

«Впредь в «Симпсонах» белые актёры больше не будут озвучивать небелых персонажей», — говорится в заявлении. Его авторы не объяснили причину. Но решение было принято спустя годы общественного давления на создателей шоу из-за персонажа Апу — индийца, владеющего продуктовым магазином, отмечает издание.

Апу озвучивал актёр Хэнк Азария. Ранее он сообщил, что перестаёт играть роль персонажа, которого критикуют за «негативное отображение» американцев индийского происхождения, поясняет The Guardian.

Азария также был голосом темнокожего полицейского Лу и мексикано-американца Человека-шмеля. Другой белый актёр Гарри Ширер играл чернокожего доктора Гибберта. Создатели сериала не уточнили, останутся ли эти персонажи в «Симпсонах».

Заявление было опубликовано на фоне широко распространённого пересмотра расизма в американской поп-культуре. Его причиной стали массовые протесты, которые начались после убийства чернокожего Джорджа Флойда полицейскими, напоминает The Guardian.