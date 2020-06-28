 

Мнение: Штурм полицейского участка в Портленде

28.06.2020, 4:10, Разное

В Портленде протестующие попытались взять штурмом полицейский участок, но в итоге полиция выиграла баталию, оттеснив нападавших.
Протестующие пытались создать Автономную Зону Портленда и попутно подожгли полицейский участок вместе с офицерами, после чего попытались проникнуть внутрь. Полиция перешла в наступление и отбросила нападавших, с помощью дубинок.
Более 15 человек по итогам беспорядков арестованы.
Беспорядки и протесты в Портленде продолжаются уже 29 дней.

Америка будет свободной страной!
Да здравствует Портлендская Народная Республика!

Источник: Colonel Cassad



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