Мнение: Штурм полицейского участка в Портленде

28.06.2020, 4:10, Разное

В Портленде протестующие попытались взять штурмом полицейский участок, но в итоге полиция выиграла баталию, оттеснив нападавших.

Протестующие пытались создать Автономную Зону Портленда и попутно подожгли полицейский участок вместе с офицерами, после чего попытались проникнуть внутрь. Полиция перешла в наступление и отбросила нападавших, с помощью дубинок.

Более 15 человек по итогам беспорядков арестованы.

Беспорядки и протесты в Портленде продолжаются уже 29 дней.

Америка будет свободной страной!

Да здравствует Портлендская Народная Республика!