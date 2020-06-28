Мнение: О пользе голодовок протеста…
28.06.2020, 3:50, Разное
10 лет назад…
Продолжение. Начало здесь
5 июня 2010 года (суббота)
Захотелось перемен. Радикальных. Монотонное однообразие арестантской жизни изрядно утомило. Жажда перемен сподвигла постричься. Наголо. Под бритву.
Там, где были волосы, кожа оказалась белой-белой. Голова выглядит очень несуразно в контрасте с хорошо загоревшим лицом. Ну и ладно. Волосы отрастут быстро. Надеюсь, что больше мне не придется стричься до самого освобождения.
***
Обезволосился я ближе к вечеру. А днем колонию обходил подполковник Кашапов. Увидев меня, завел разговор «за жизнь». Минут пять простояли в коридоре, но, видимо, поняв, что разговор на людях не пойдет на пользу невольным свидетелям нашей беседы, Кашапов пригласил меня в библиотеку.
Говорили долго. И, пожалуй, бесполезно. Впрочем, не совсем. Узнал, что сегодня в колонии трудоустроены 98 человек. А в феврале таких было чуть больше тридцати, значит, не напрасно я голодал в апреле.
6 июня 2010 года (воскресенье)
Получил извещение, что 12 июня Верховный Суд Татарстана рассмотрит мою кассационную жалобу на решение Мамадышского райсуда, отказавшегося отменить приказ Кашапова о водворении меня в ШИЗО. Написал заявление об отпуске. Всего на 30 часов. Для участия в судебном заседании. Знаю, что откажут, но всё же…
7 июня 2010 года (понедельник)
Посольство Испании не отказало в предоставлении визы жене и сыну. Завтра к полудню они будут уже в Барселоне.
***
Сотрудники колонии делают вид, что не замечают, что я не одеваю робу. Я делаю вид, что не замечаю, что они не замечают, что на построения я выхожу в джинсах и футболке. Так и живем.
8 июня 2010 года (вторник)
Вахитовский райсуд Казани сообщил, что 18 июня в 9.15 в кабинете 309 рассмотрит моё заявление об отмене решения гордумы об изменении порядка избрания мэра города.
Понимаю, что бесполезно, но, думаю, снова надо писать заявление об отпуске.
***
После отбоя Андрей Ежов что-то говорил, говорил, говорил…. Его никто не слушал, он изрядно всех утомил. Со всех концов секции неслось возмущенное:
– Ежик! Достал!
– Может, помолчишь?
– Мы спать сегодня будем?
И тут Ежов миролюбиво и абсолютно искренне произносит:
– Да ладно, пацаны, не сердитесь. Когда еще мы вот так соберемся?
Хохот в секции раздался такой, что затряслись шконки, задрожали стекла …
***
Заезжал Васыл.
***
Ничего не происходит. Монотонность будней вполне может свести с ума, привести к полной деградации, превратить в нравственного доходягу. Держусь. Кажется, что силы на исходе.
***
Если бы Сергей Магницкий сидел не в «Матросской тишине», а в Дигитли, он всё-равно бы умер. Цинично, но честно. В Мамадышскую районную больницу его едва ли повезли, а здесь оказать медицинскую помощь некому.
10 июня 2010 года (четверг)
Всю вторую половину мая женщины-колонистки сажали капусту. Работали с утра и до вечера. Работали, как могли. Или как хотели. В строгом соответствии с наблюдениями мыслителей, сделанными несколько веков назад, о неэффективности подневольного труда, о том, что когда нет мотивации хорошо и качественно работать, на положительный результат лучше не рассчитывать.
В общем, чуть ли не половина посаженной капусты так и не прижилась. Сегодня женщины пошли пересаживать капусту.
11 июня 2010 года (пятница)
Около полудня сообщили, что в 13.30 Мамадышский райсуд рассмотрит мое заявление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Кашапова.
Как и предполагалось, суд отказал в удовлетворении заявления, поданного в порядке ст.125 УИК РФ. Процесс длился часа три. Снова пришли к выводу, что территории колонии-поселения – это территория «жилой зоны» и следовательно, нет оснований возбуждать уголовное дело в отношении начальника колонии за превышение должностных полномочий.
***
На утреннем разводе впервые с 17 мая дежурный по колонии, зачитывая разнарядку, не произнес слов «Свинарник – …Муртазин».
13 июня 2010 года (воскресенье)
Двухсотый день несвободы.
Накануне, по колонии стремительно расползся слух, что в среду–четверг около тридцати первоходов увезут в другие колонии. Чтобы реализовать установку о «сепарации осужденных». Чтобы впервые отбывающие наказание, не содержались вместе с теми, кто уже давно «протоптал тропинку» в колонии и тюрьмы. Но смысл «сепарации» все-равно не понятен. Чего сейчас-то сепарировать? После того как человек уже пожил вместе со второходами, уже научился пить чефир, материться, отравился «романтикой воровской жизни», переводить его куда-то уже поздно, уже бесполезно.
***
Приболел. Болит горло, нос заложен, кашель. То ли грипп, то ли ангина, то ли ОРЗ. Медработник будет только во вторник. А до этого нет возможности даже температуры измерить. А она, похоже, тоже высокая, под 40.
***
Морковь, посаженная арестантами, тоже не взошла. Саботаж?
15 июня 2010 года (вторник)
Вызвал Райнур Шамильевич (замначальника колонии).
– Пиши – говорит – объяснительную на имя прокурора. О том, что не имеешь претензий по повод постановки тебя на профилактический учет. Фотографию твою со стенда «профучета» уже сняли…
– Значит, я не склонен к дезорганизации исправительного учреждения?
– Да никто и не говорил, что склонен, на профучет тебя никто не ставил…
– Как это не ставил? А комиссия? А фотография?
– Всё сняли. Инцидент исчерпан?
– Исчерпан – говорю.
Сажусь и пишу, что претензий не имею. После того, как моё фото было изъято со стенда профучета.
– Этого писать не надо. Достаточно того, что претензий нет.
– Это вам достаточно. А мне нет. Без этого предложения получается, что я обратился в прокуратуру, не имея на то оснований. А так получается, что обратился я тогда, когда основания были, а после вмешательства прокурора – причина обращения устранена и соответственно не осталось и оснований для вмешательства прокуратуры.
***
После обеда в колонии не осталось ни одного сотрудника, кроме дежурной смены. Все разъехались искать Розалию С.
Девушку повели на работу в поле. Она поработала-поработала и… ушла, куда глаза глядят.
В колонию Разалию этапировали 2 июня. Срок у неё 2 года и 2 месяца по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Вообще-то она должна была быть на карантине, её должны были изучать, выявлять склонности, морально-психологические качества… Но кому это надо? Кого это интересует? Тем более в период полевых работ? Вот и направили её в поле. Вольный воздух, видимо, вскружил ей голову. После нескольких месяцев, проведенных в тюремной камере, это вполне возможно. И женщина ушла.
Искали её до самой ночи и, говорят, нашли уже ближе к полуночи. При задержании сопротивления не оказала. Перепроводили в штрафной изолятор.
16 июня 2010 года (среда)
Приезжал отец. За доверенностью на представление моих интересов в Вахитовском районном суде Казани, которую я выписал другу и соратнику Игорю Веселову.
***
Отец был еще в Дигитли, когда приехали «воронки» и увезли около тридцати первоходов в Менделеевск, в колонию-поселение при ФБУ ИК-10.
Меня оставили. «До особого распоряжения». Райнур (замначальника колонии) клянется, что не знает планов УФСИН РФ по Татарстану относительно меня.
-Райнур Шамильевич! Если меня тоже переводят, я бы сейчас отправил один баул с книгами и бумагами домой. Чтобы не таскаться с ними по «воронкам»…
-По тебе указаний нет. Скорей всего останешься здесь.
-Это точно?
-Не знаю. Но по состоянию на сегодняшний день – абсолютно точно.
В общем, ничего я домой не отправил.
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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