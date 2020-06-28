Во Франции задержали подозреваемых в краже рисунка Бэнкси – Reuters

28.06.2020, 3:44, Новости дня

Во Франции задержаны шесть человек, которым инкриминируют причастность к похищению двери с рисунком знаменитого британского уличного художника Бэнкси. Об этом 27 июня со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило агентство Reuters.

Двое из задержанных могут быть причастны непосредственно к краже, еще четверо – к укрывательству краденого.

Артефакт – дверь заднего входа в парижский концерт-холл Bataclan, на которой Бэнкси изобразил скорбящую женщину. Работа посвящена жертвам террористических атак в Париже, которые произошли 13 ноября 2015 года. В тот день в Bataclan выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal. Террористы проникли в здание и начали расстреливать зрителей. При нападении погибло 90 человек, более 200 получили ранения.

25 января 2019 года неизвестные вырезали дверь концертного зала болгарками и увезли на грузовике.

10 июня 2020 года прокуратура Италии сообщила, что дверь с рисунком обнаружена в сельском доме в области Абруццо.