 

США, Израиль, Молдова. Шмыгаль назвал страны, которые предоставили помощь страдающей от наводнений Украине

28.06.2020, 3:44, Новости дня

В связи с наводнениями Украине предоставили помощь США, Израиль и Молдова. Об этом 27 июня на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, информирует сайт главы государства.

“Шмыгаль сегодня доложил, что Соединенные Штаты Америки немедленно выделяют пострадавшим регионам $100 тыс., Израиль закупил 25 тыс. литров питьевой воды, а Молдова отправляет в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями”, – говорится в сообщении.

По данным главы украинского правительства, к восстановлению западных регионов привлечен международный инженерный батальон “Тиса”, созданный для предотвращения и быстрого реагирования на угрозы наводнений и последствий стихий, которые угрожают странам Карпатского региона.

В Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях сильные осадки 22–24 июня вызвали наводнения.

По состоянию на утро 27 июня подтопленным был 3871 дом в 180 населенных пунктах. В результате наводнения было разрушено 202,3 км автодорог, повреждено 620 км дорог и 259 мостов.

Шмыгаль заявлял, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

Кабинет Министров Украины 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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