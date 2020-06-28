Аэропорт — это тоже «Норникель»

28.06.2020, 3:42, Разное

Как Митрохину не дали вывезти в Москву пробы воды и грунта с места экокатастрофы.

Утром 27 июня сотрудники службы безопасности аэропорта Норильска не разрешили депутату Мосгордумы Сергею Митрохину вывезти из города образцы загрязненной воды и почвы. Митрохин по просьбе «Новой газеты» получил у журналистов издания пробы, взятые экологами на участке, где произошел разлив топлива из лопнувшего резервуара с дизельным топливом «Норникеля» месяц назад. Планировалось, что пробы будут отправлены на последующую экспертизу, чтобы выяснить реальные масштабы последствий загрязнения. В аэропорту депутату заявили, что «Норникель» решает, что можно вывозить, а что нет, а аэропорт, в свою очередь, «и есть «Норникель». Образцы воды и грунта были возвращены обратно журналистам и экологам, Сергею Митрохину пришлось вылететь в Новосибирск без них. Корреспондент «Новой» поговорила с ним о том, что происходило в аэропорту.

Сергей Митрохиндепутат Мосгордумы, член партии «Яблока»«В первый раз с таким явлением столкнулся»

— Я уже улетел из Норильска, сейчас нахожусь в Новосибирске, жду самолет в Москву. Целью моей поездки [в Норильск] был вывоз проб, взятых из разных мест загрязненных водоемов, в том числе из озера Пясино и реки Пясина. Чтобы появился хоть какой-то анализ последствий этой катастрофы, чтобы хоть какие-то выводы были сделаны на основании научного анализа этих загрязненных мест. До сих пор ничего нет, никаких официальных данных, а прошел уже месяц. Конечно, это скандальная ситуация, и я прилетел, чтобы помочь журналистам и экологам осуществить этот вывоз.

[В Норильске] я встретился с двумя журналистами «Новой газеты», Еленой Костюченко и Юрием Козыревым, и мы поехали в аэропорт с этой тяжелой сумкой. Всего было около 13 банок, из них треть — банки с водой, остальные — с грунтом.

Сразу же у первого поста досмотра при входе в аэропорт нам сказали такую фразу: «Опять пробы».

Оказалось, что в это время еще одна группа (частная организация, которая хотела взять пробы для участия в коммерческом проекте ликвидации последствий катастрофы) пыталась вывезти образцы воды и грунта — ей тоже это сделать не дали. А все потому, что служба безопасности «Норникеля» издала приказ, согласно которому вывоз любых проб [с участка, где произошел разлив топлива] осуществляется только с разрешения их структуры.

Я просил мне принести этот приказ, обещали принести, но, конечно же, не принесли. Мы спросили: «Подождите, где вы, аэропорт, и где «Норникель»?» А нам ответили: «У нас прямая связь, мы и есть «Норникель».

Оказывается, этот аэропорт Алыкель (Norilsk Alykel Airport — Ред.) — частная собственность «Норникеля». Я в первый раз с таким явлением столкнулся.

После этого началось длительное непонятное положение: мы стояли чего-то ждали, никто нам ничего не говорил, потом предложили пройти в комнату досмотра, где мы тоже долго сидели и ждали. И пока мы находились в пункте досмотра, в маленькой комнатке, где досматривают багаж, этот досмотр проходил под предлогом того, что мы нарушаем этот приказ [«Норникеля»]. Когда я сказал, что этот приказ незаконный, что он не основан ни на Конституции, ни на федеральном законе, после этого, видимо, концепция того, как не допустить вывоз материалов, изменилась.

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Сотрудники службы безопасности аэропорта сказали, что «в полицию поступил анонимный звонок о том, что сейчас готовится провоз горючих воспламеняющихся материалов». Но перед этим гражданка из службы безопасности приносила аппарат, детектор химических веществ, который определяет запрещенные к провозу авиатранспортом вещества. И она проверила все банки, и ни одна из банок не дала положительный тест на эти вещества. То есть они были упакованы настолько хорошо, что никаких признаков там не было.

Тем не менее мне сказали: вот такой анонимный звонок, все, мы вас не пускаем. После этого мы приняли решение, что, конечно, не будем эти материалы сдавать ни в какую полицию, поэтому не стали составлять официальный акт. Елена и Юрий забрали эти материалы обратно, а я улетел, потому что на данный момент моя миссия была выполнена.

Татьяна Васильчук

корреспондент