 

Байден возмутился отсутствием санкций против РФ за Афганистан

28.06.2020, 3:08, Новости дня

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что глава американского государства Дональд Трамп не должен звать Россию на саммит G7, учитывая статью New York Times о якобы оплате Москвой убийств военных США.

«Если это правда, то такое разоблачение шокирует», – приводит слова Байдена ТАСС со ссылкой на NBC.

Байден подчеркнул, что Трамп, по информации NYT, «будучи верховным главнокомандующим» уже «в течение нескольких месяцев знал об этом», но «даже не ввел санкции в отношении РФ за это грубейшее нарушение международного права».

Бывший вице-президент США также возмутился тем, что Трамп «стремился вернуть Россию в состав Группы семи». Он обвинил лидера страны в «несоблюдении самого святого» в США долга – «обеспечивать безопасность, экипировать и направлять» американские войска.



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