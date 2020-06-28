Мнение: Убрать Линкольна

28.06.2020, 3:00, Разное

Убрать Линкольна

Это приводит нас к Висконсинскому университету в Мэдисоне, где группа студентов требует убрать статую президента Авраама Линкольна, который издал Прокламацию об освобождении, продавив 13-ю Поправку и прекращение рабства и привел Север к победе в гражданской войне. Они утверждают, что, несмотря на то, что он положил конец рабству, в результате чего его убили, он действительно был расистом. Абсурд конечно, но когда они не знают фактов, это не удивительно.

Некоторые студенты Висконсинского университета требуют снести статую в кампусе бывшего президента Авраама Линкольна.

Нала МакВортер, президент Висконсинского союза чернокожих студентов, сказала, что если Линкольн выступает против рабства, это не значит, что он поддерживает равные права для афроамериканцев.

«Он был очень публично настроен против черных», – сказала она, согласно каналу 3000.

«То, что он был против рабства, не означает, что он за черных. Он много говорил в своих президентских кампаниях. В своей четвертой президентской предвыборной речи он сказал, что считает, что должны быть низшие и превосходящие люди, и он считает, что белые люди должны быть высшей расой»

Канцлер университета Бекки Бланк сказала, что она считает, что статуя Линкольна должна остаться в кампусе.

«Университет продолжает поддерживать статую Авраама Линкольна в нашем кампусе. Как и у всех президентов, наследие Линкольна сложное и содержит действия, которые спустя 150 лет кажутся ошибочными», – говорится в заявлении Бланка.

«Однако, когда рассматривается весь срок его полномочий, Линкольн широко признан одним из наших величайших президентов, издав Прокламацию об освобождении, убедил Конгресс принять 13-ю Поправку, положив конец рабству, и сохранил Союз во время гражданской войны»

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https://djhjmedia.com/eric/2139/ – оригинал на английском

Как видим, проблема была не в том, что на одной из статуй негр преклонил колено перед Линкольном, которую городскую власти Вашингтона отказываются убирать (мэр города и полицейский департамент заявляют, что будут отбиваться от протестующих, если те попробуют снести памятник Линкольну). Под Линкольна копают вполне осознанно с ясным идеологическим базисом.

Его борьба с рабством была недостаточна, так что…



Защитник памятника Линкольна и протестующий.

Активисты в пятницу собрались перед Мемориалом эмансипации после недельной дискуссии о том, является ли мемориал, на котором изображено окончание рабства решением Авраама Линкольна, расистским и должен ли он быть свергнут.

Митинг, организованный студентом Гарвардского университета Гленном Фостером и его группой «Соседство свободы», закончился, когда ряд активистов начали толкать двух журналистов, одного из вашингтонских изданий. Перед потасовкой Фостер и ряд других ораторов высказали свои претензии, заявив, что мемориал, который был оплачен освобожденными рабами и посвящен Фредериком Дугласом, был примером господства белых людей, «лишающих силы» чернокожих.

"Мы собираемся обрушить его!" Фостер крикнул, указывая на статую.

Его заявления вызвали неоднозначную реакцию толпы. В то время как многие приветствовали во время речи Фостера, двое пожилых мужчин встали и попытались защитить статую. Один, Седрик Тернер, утверждал, что был потомком темнокожего человека, Арчера Александра, изображенного в мемориале. Другой, Дон Фолден, вашингтонский гид, попытался произнести несколько речей, защищающих статую как важную часть черной истории.

«Позвольте мне показать вам, все дерьмо этой ситуации», сказал Фолден. «Многие люди здесь хотят снести эту статую, но они даже не знают истории». Когда Фолден говорил, Фостер попросил его замолчать, сказав, что пожилые люди не должны иметь права голоса в черной активности.

«В прошлый раз, когда я проверял, это было мое событие», сказал Фостер.

После гораздо большего крика Фостер сказал толпе, что он не будет пытаться снести статую немедленно. Вместо этого он сказал людям обратиться к законодателям с просьбой об изменениях, в том числе снесении статуи.

«Мы не собираемся останавливать это до тех пор, пока у каждого человека не будет возможности жить свободно от угнетения нашего правительства, предвзятых представлений о превосходстве белых и, самое главное, людей, которые позволяют системе притеснять нас», – сказал Фостер.

https://www.washingtonexaminer.com/news/toppling-attempt-led-by-harvard-student-ends-after-confrontation-with-statue-defenders – цинк

PS. Ну а так забавно конечно, что повалка памятников посвященных Конфедерации рискует превратиться в кампанию по сносу памятников и южанами и северянам. Дэвиса уже, кстати, сняли. Линкольна пока что нет, но будет весьма иронично, если снимут.

PS2. Я, кстати, вполне согласен с мнением, что если Демократическая партия и SJW-активисты будут подобным образом перегибать палку в течение нескольких месяцев, это не понизит, а наоборот, повысит шансы Трампа, так как он сможет оседлать тему наведения порядка и сбережения американской истории со всеми ее скелетами в шкафу.



Атмосферное фото из Глазго. Гражданская охрана памятника.