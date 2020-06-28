Мнение: Вопросы порнографии в Игре Престолов. Часть 2

28.06.2020, 2:50, Разное

Без христианства

В Игре Престолов, если присмотреться, вообще много занятного даже без порнографии. Например, тоже весьма и весьма вызывающий момент: описывается, причем в первых сезонах даже практически без какой-либо мистики, некая, по сути, альтернативная версия истории Средневековой Европы, с очень узнаваемыми коллизиями, костюмами и декорациями. Интриги, междоусобицы, всякие удельные князьки с ничтожными владениями, вечно грызущиеся друг с другом, «вассал моего вассала не мой вассал» и прочее в том же духе. Всё, как мы знаем по учебникам, но… без христианства! Более того – без какой-либо роли «священства» вообще.

То есть да – мельком указывается, что каждом из тамошних прото-государств существуют какие-то местные культы, типа «утонувшего бога» – но это всё так, мелко. Никаких тебе религиозных войн, походов за святыми реликвиями, власти римских Пап, которая простиралась на всю Европу, реформации-контрреформации… Да, мне напомнят про 5-й сезон, где, наконец, появляется явный прообраз именно христианского религиозного деятеля и самого христианства в виде «воробьиной секты», и, более того, весь сюжет закручивается вокруг этих «первохристиан» (описанных, кстати, без малейшего пиетета, и даже с плохо скрываемой брезгливостью). Но, во-первых – это ж только на 5 сезон, то есть 4 года у нас была Европа без христианства; а во-вторых – Мартин и сценаристы отделывается от «первохристиан» так же решительно, как и вводит, и уже в 6 сезоне про них снова ни слуху, ни духу – пропали как и не были.

Думаю, еще лет 20 назад снять такое было бы невозможно – верующие бы замучили претензиями. В этом смысле ИП – еще один знак, символ падения роли христианства и вообще религии в современном мире. Как обычно бывает: едва роль какого-то института падает в настоящем – его начинают постепенно «вычищать» и из прошлого, то есть из Истории.

Причем ведь, вполне вероятно, что в данном конкретном случае такая, говоря откровенно, контр-христианская атака приводит, как ни странно, нас ближе к исторической истине, тому, «как все было на самом деле». Я и до «Игры престолов» встречал мнения вполне солидных современных историков Средневековья, что роль Церкви в традиционных представлениях университетской науки о тех временах… несколько преувеличена. Вплоть до того, что сама «Церковь Христа» на самом деле поднялась где-то на рубеже 15-16 вв., а до этого прозябала на правах обычного локального культа где-то в Южной Европе – и только уже потом, приобретя влияние, «продлила» свою историю вглубь и, главное, вширь…

То есть – мы смотрим ИП, вникаем в детали дворцовых интриг, следим за многочисленными линиями сюжета – и действительно ведь узнаём «старушку-Европу» со всеми ее дикими зверствами как родную. И нигде ведь не ёкает, что чего-то, мол, не хватает. Почему? А потому что к этому коктейлю ничего больше и не нужно, он самодостаточен. Религия там –лишняя.

Как, видимо, и в реальной средневековой Европе. Таким образом, ИП, помимо прочего, представляет собой и настоящий антирелигиозный, антиклерикальный, антикатолический (прежде всего) памфлет. Который тем опаснее (для христианства), что никаких прямых выпадов (кроме опять же, толстых намеков в 5-м сезоне) не содержит. Это просто довольно вызывающая попытка выстроить историю Европы без христианства. Как, знаете, разобрать автомобиль известного бренда, потом вытащить оттуда некоторые детали, считающиеся важнейшими (например, карбюратор), а потом собрать заново и показать, что он и без этой детали прекрасно ездит.

Эх, я опять увлекся – и отвлекся! Но ничего – в третьей части уже вплотную переходим к порнографии. Слово!