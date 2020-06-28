 

Мнение: Чего боится Потанин?

28.06.2020, 2:41, Разное

Сегодня утром журналисты «Новой газеты» Елена Костюченко и Юрий Козырев попытались вывезти из Норильска в Москву 13 проб воды и почвы, которые отобрали в озере Пясино и реке Пясина. Именно туда впадают реки Амбарная и Далдыкан, зараженные 21 тысячей тонн дизельного топлива, разлитого «Норникелем». Экологи «Гринпис» в присутствии журналистов «Новой» отобрали пробы в местах, куда, по официальной версии, горючее не дошло.

Но служба безопасности аэропорта пресекла несанкционированный вывоз проб. Оказывается, из Норильска нельзя ничего вывозить без разрешений «Норникеля» (подробности).

Почему пробы воды и почвы не разрешили вывезти из Норильска? Потому что генеральный директор и совладелец ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин опасается, что может вскрыться, что Путину соврали о масштабах экологической катастрофы под Норильском?

На снимках: ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС.  И генеральный директор, совладелец ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Фото: Денис Кожевников / ТАСС. Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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