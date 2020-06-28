 

В Ричмонде манифестанты обстреляли полицию шариками для пейнтбола

28.06.2020, 2:40, Новости дня

В американском Ричмонде манифестанты попытались осквернить памятник генералу Роберту Ли – главнокомандующему армией южных штатов в период Гражданской войны. Но антифа наткнулась на сопротивление полиции. Радикалы обстреляли силовиков шариками для пейнтбола. Те ответили слезоточивым газом и водометами, передает телеканал "Россия 24". Задержаны 6 человек.

Ранее губернатор штата Виргиния распорядился убрать статую Роберта Ли, однако федеральный суд запретил это делать.

По всей стране громят и оскверняют памятники тех, кого считают расистами. Ранее Дональд Трамп обещал сажать вандалов на 10 лет в тюрьму, однако до официального указа дело не дошло.



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