 

В Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников школ “Алые паруса”

28.06.2020, 2:40, Новости дня

Традиционный праздник выпускников школ "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге в режиме телетрансляции. В этом году он стал финальным мероприятием Всероссийского выпускного вечера.

Ежегодно праздник выпускников в Северной столице посещают свыше 1 миллиона человек. Впервые праздник "Алые паруса" организовали для школьников Ленинграда в 1968 году. Затем традиция была прервана и вновь возобновлена в 2005 году при поддержке администрации Петербурга. В этом году с целью обеспечения эпидемической безопасности жителей города было принято решение провести выпускной без зрителей, сообщает ТАСС.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по традиции обратился к выпускникам с напутственным словом, пожелав им счастья и напомнив слова писателя Александра Грина: "Истина в том, чтобы делать чудеса своими руками".

В этом году сценарий праздника посвятили творчеству автора повести "Алые паруса", писателя Александра Грина, в честь 140-летия со дня его рождения. Режиссер Василий Бархатов стал автором сценария и постановщиком концертной части представления.

 

Маршрут брига "Россия" под алыми парусами был на этот раз необычным: впервые бриг прошел не по Неве, а по Финскому заливу, появившись на фоне ярких фейерверков и красочного пиротехнического шоу. Одновременно на специально сконструированной сцене шел концерт российских исполнителей, таких как Дима Билан, Вера Брежнева, Rasa, репер ST, IOWA и других.

Полностью праздник "Алые паруса" транслировался на "Пятом канале", и все федеральные каналы показали его кульминацию.



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