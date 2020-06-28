Игорь Суркис призвал УАФ прекратить “заниматься профанацией”

28.06.2020, 2:35, Новости дня

Чиновники Украинской ассоциации футбола должны перестать давать судьям руководящие установки. Об этом в комментарии “РБК-Украина” заявил президент футбольного клуба “Динамо” (Киев) Игорь Суркис, комментируя критические высказывания вице-президента УАФ Олега Протасова в адрес арбитров.

“Лозунги и призывы не поднимут профессиональный уровень судейского корпуса ни на йоту. Комитет арбитров регулярно и системно, а не в связи с тем, что “настає пора вирішальних матчів”, как говорит Протасов, должен готовить качественных специалистов и отвечать за результаты их работы”, – сказал Игорь Суркис.

Он также заявил, что не понимает, почему чиновник, рассказывая о независимости арбитров, начинает их агитировать “в стиле партсобрания”.

“На мой взгляд, администрация УАФ прежде всего обязана создать необходимые условия для организации судейства в УПЛ и ПФЛ на уровне европейских стандартов. И тогда не нужно будет в преддверии каждого тура произносить воспитательные пафосные речи, обращенные к чести и совести отдельных судей”, – добавил Суркис.

По его словам, он “прекрасно понимает, зачем и кому персонально адресованы такие прямые и завуалированные начальственные предупреждения”.

“Прочитываю между строк – почему и в каком контексте упоминаются или замалчиваются разные фамилии арбитров, в зависимости от приближения ответственных матчей тех или иных команд. Все эти кулуарные игры нашей федерации давно являются секретом Полишинеля. И как тут удержаться от сарказма, глядя на чиновников Дома футбола, которые поспешили повесить себе на грудь медальки за внедрение в наш чемпионат системы VAR. А что в результате? Поспешили – людей насмешили? Но реально футбольному сообществу не до смеха, видя то, как неадекватно используется в большинстве матчей этот вспомогательный судейский ресурс. Болельщики возмущены, журналисты раздражены, эксперты в недоумении… Зато УАФ продолжает рекламировать VAR как панацею от всех претензий”, – заявил президент “Динамо”.

Он призвал Протасова “прекратить заниматься пиаром на фоне VAR” и не превращать игру на футбольном поле в шахматную партию.

“Дайте необходимое время арбитрам в совершенстве овладеть этой технологией, чтобы они не дискредитировали ни себя, ни саму идею принятия решений в спорных ситуациях с помощью видеоассистента. И вообще, не смешите судей своими наивными пустопорожними речевками в стиле лозунгов КПСС, не давите на них своими интригами и полунамеками. Не пытайтесь спрятать за этой чиновничьей болтовней свою полную профессиональную несостоятельность и бесполезность. Это я обращаюсь к бывшей легенде “Динамо” – Олегу Протасову. Займитесь лучше тем, за что вас когда-то давно любили киевские болельщики. Вопросы судейства – это точно не ваш конек”, – резюмировал Игорь Суркис.

Протасов заявил, что уровень судейства в Украине низкий как в Премьер-лиге, так и в Первой лиге, а грубые ошибки допускают одни и те же судьи. “В отдельных случаях судьи, по моему мнению, неэффективно используют систему VAR, что приводит к неудовлетворенности качеством арбитража”, – цитирует Протасова ресурс Sport.ua.