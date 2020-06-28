Целибат поневоле

28.06.2020, 2:32, Разное

Фильм Елены Хазановой «Они» — про уродов и убитых ими людей, или При чем тут Джокер.

Мир вздрагивает от кровавых акций инцелов, когда они убивают соучеников на кампусах и врезаются в толпу на грузовиках. Но потом будто о них забывает, а некоторые им даже сочувствуют, когда узнают об их женоненавистнической идеологии. В РФ эта субкультура становится настолько актуальной, что уже заинтересовала кинематографистов. Режиссер Елена Хазанова начала работу над фильмом «Они» о травле инцелом и его сподвижниками трех талантливых женщин, которых играют Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Виктория Исакова.

Акция памяти жертв атаки инцела в Санта-Барбаре, США, 2014 год. Фото: Reuters

В 1997-м канадская студентка Алана создала веб-сайт Alana’s Involuntary Celibacy Project с намерением объединить одиноких людей со всего мира, не способных найти себе пару. Когда проект почил, на его погосте обнаружилась поначалу небольшая горстка фриков, назвавшихся «инцелами». «Инцел» — производное от английских — involuntary celibate — «вынужденное воздержание» или «целибат поневоле». Из искры возгорелось пламя, способное опалить «самок, отказывающих мужчинам в сексе» из-за их невзрачности. Нередко об инцелах пишут сочувственно как о безобидных обиженных гетеросексуалах, «бета-самцах», которые о женщинах знают в основном из кино и интернета. Журналист и экс-активист группы «Война» Антон Котенев считает, что они просто зануды и сухари, которые «беспрерывно все классифицируют, выстраивают иерархии».

Поначалу над вынужденными девственниками смеялись. Ведь, если не вдаваться в детали, кажется, что это группа лузеров-интровертов, страдающих от своей неполноценности, антисексуальности, которая отчасти плод их больного воображения. Для многих инцелы по-прежнему несчастные лузеры, неприкаянные задроты, гики. Хотя все это течение — комплекс кричащих противоречий. Пока одни из них носятся со своей некрасивостью и выступают против лукизма в обществе, превозносящем исключительно харизматичных альфа-самцов, другие уязвленные беспрерывно самооулучшаются. Качают мышцы и скулы, колют ботекс. Третьи полагаются на идейную борьбу:

«Как ужасно, что левые и феминистки выиграли культурные войны, мы должны вернуться к традиционным патриархальным иерархиям».

Они требуют сексуальной доступности женщин. И тут же возмущаются их распущенностью. Примыкают поочередно то к правым, в том числе расистам, то к левым.

Восстание началось! Эллиот Роджер. Фото: Reuters

Иконой инцелов стал Эллиот Роджер из студгородка Айла-Виста Калифорнийского университета. В 2014-м, зарезав соседей, с которыми снимал квартиру, юноша помчался к зданию женского общежития, устроив там стрельбу. План операции по уничтожению женщин он изложил в 141-страничном манифесте. По сути, этот документ — антиутопия:

мир будущего, в котором «женщины, виновные в одиночестве презреваемых ими мужчин, должны быть убиты или содержаться в изолированных концентрационных лагерях».

Начало «Восстания Incel» объявил не урод-заморыш в очках, каким принято представлять инцелов. Напротив, симпатичный сын голливудского кинорежиссера, 22-летний девственник.

Посеянный ветер пожал бурю насилия. Последователь Роджера 26-летний Кристофер Шон Харпер-Мерсер в 2015-м застрелил девять человек, ранил девятерых на территории кампуса университета, после чего свел счеты с жизнью.

Кристофер Шон Харпер-Мерсер. Фото из соцсетей

25-летний Алик Минасян весной 2018-го направил свой автофургон в толпу в центре Торонто, убив 10 человек и ранив еще 14. Большая часть из жертв — женщины. Сеть распространила воззвание убийцы: «Восстание невольно воздерживавшихся (incel) началось! Все приветствуйте великого джентльмена Эллиота Роджера!»

Алик Минасян. Фото из соцсетей

Интернет-субкультура «инцелов» в большинстве своем действительно приветствовала преступление Минасяна. С помощью магии устрашения девственники поневоле надеются вернуть «фундаментальное право заниматься сексом с привлекательными женщинами (Стейси)». Они переиначивают патриархальную культуру, восстанавливая свой статус хозяина.

21-летний инцел Уильям Атчисон устроил стрельбу в школе, где раньше учился. Фанат Роджера 19-летний Николос Круз из полуавтоматической винтовки убил 17 человек и столько же ранил во флоридской школе Стоунман-Дуглас.

Более всего инцелов в США и Канаде, именно там они образовались в радикальное движение, проповедуют целибат, при этом в воздержании обвиняют женщин, прежде всего феминисток. Агрессивная субкультура со скоростью распространения грибка с помощью таких популярных платформ, как 4chan и Reddit, захватывает новые пространства, включая Европу, Россию.

Американская армия объявила о готовности противостоять серии возможных массовых убийств во время показов «Джокера».

The Guardian предупреждала, что женоненавистники увидят в безумном клоуне, изгое и психопате, отверженном симпатичной женщиной, свой портрет, а сам фильм может потворствовать «культуре инцел».

И, когда сотрудники ФБР нашли в даркнете информацию о готовящихся атаках, в текстах фигурировал термин «инцелы». Их деятельность начали расследовать. Правительство Канады выделило $2 млн на расследование деятельности женоненавистников.

Вагинокапитализм на мыло!

Любопытно, что инцелы в своих бедах и воздержании, которое они несут, как знамя беды, обвиняют не только «глупых ежемесячно кровоточащих шлюх и феминисток», но и государство, подыгрывающее феминизму, устанавливающему во всем мире вагинокапитализм. То есть право самок выбирать себе партнеров.

Одна из главных проблем, по мнению гиков, — это «выбор женщины»: с кем заниматься сексом, а с кем — нет, то есть «монополия на секс». А значит, государство обязано защищать их права на институциональном уровне — легализовать изнасилования над женщинами как естественное право мужчины. Воюют инцелы и с привилегиями привлекательных мачо, которые занимаются сексом со слишком многими женщинами, их права надо ограничить.

В какой-то мере этот набирающий обороты «бета-стиль» — одно из последствий контркультурной генеалогии, давно тлеющей войны против консервативных ценностей, побеждающей политкорректности, клише массовой потребительской и развлекательной культуры с самой гегемонистской маскулинностью.

Наши

В РФ субкультура инцелов набирает силу и сторонников. В частности, несмотря на временные проблемы с правоохранительными структурами, благоденствует и прибавляет в весе «Мужское государство» (МГ) — движение и одноименная закрытая группа в «ВКонтакте»: число подписчиков приближается к 150 тысячам. Создатель паблика Владислав Поздняков, пропагандируя национализм, расизм и гомофобию, объявил войну «левофеминистскому лобби».

Не так давно ради привлечения внимания Поздняков даже попытался инсценировать свое убийство. Фото из соцсетей

Идеология «МГ»: патриархат, национализм, мизогиния и информационная война против действующей власти. Правила членства в сообществе жесткие.

Изгоняются за «малейшее отхождение от идеологии МГ», лояльность к «смешению рас», «любые проявления баборабства», «потакания особям женского пола» и даже комплименты женщинам.

Для процветания подобных движений нужна почва с нулевой толерантностью к любым отклонениям от ими же сформулированных ценностей и норм. Требуется общество, лишенное единой идеологии. А сегодня расщепляются, расслаиваются вчера еще монолитные группы (либеральные образования и десятки феминистских направлений начинают конфликтовать друг с другом), дискредитируются авторитеты, массы разочаровываются во власти, лишаются опоры.

Чувствующие себя обиженными, обманутыми изгои пытаются совершить побег в личную жизнь, но и здесь полный швах, копошащиеся обиды.

Их объединяет агрессия, враждебность и общность простой и злой терминологии, которая легко объяснит неудачи — умыслом и злокозненностью «врагов». Легко обнаружить в женщинах главных виновниц одиночества, их асексуальности, неприкаянности: у женщин на руках кровь стольких жертв, они — простейшие — поплатятся.

В блогах, на форумах, родственных «Мужскому государству», поощряется разнообразное наказание женщины: от шельмования до убийства. Поздняков и его сподвижники «прославились» во время чемпионата мира по футболу в 2018-м, они выкладывали в открытый доступ личные данные россиянок, замеченных с иностранцами. Против «уличенных девушек» чистильщики и «пропагандисты нравственности» в Сети развернули последовательную кампанию травли. После премьеры порноклипа лидера Rammstein Тилля Линдеманна, в котором снялись девушки из России, пользователи «Двача» раскрыли имена актрис — им и их родственникам начали грозить расправой многочисленные сторонники «Мужского государства».

Кадр из скандального клипа Линдеманна

Поздняков говорит, что не призывал убивать девушек, а всего лишь заметил:

«Если в РФ найдется националист-одиночка, который убьет их, мне будет их не жалко».

Суд приговорил его к условному сроку за возбуждение ненависти к женщинам, потом отменил приговор в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ. Еще четыре фигуранта дела получили реальные сроки.

Санитары леса

Средний возраст участника форумов инцелов — 24 года.

На их многочисленных сайтах в закрытых чатах публикуются данные геев и соотечественниц, нарушающих моральные устои. К примеру, в поздняковском телеграм-канале (более 65 тысяч подписчиков) выложили сведения и фото учительницы, которая много лет назад снялась в порнографическом ролике. На нее начался кибербуллинг, в который были втянуты сотрудники школы, даже сын учительницы, «чтобы с детства понимал, какие русские бабы на самом деле».

Не только армия подписчиков подхватывает инициативы «борцов за нравственность». Член Общественной палаты Илья Ремесло в твиттере открыто поддерживает Позднякова в его деятельности:

«Либерахи, фемки и ЛГБТ писали тонны кляуз на мои соцсети, загадили Рунет ЛГБТ-пропагандой. Пусть Поздняков вас жрет, как санитар леса».

Одинокие антисексуалы доказывают, что они не «твари дрожащие», они объединяются, их гендерная война — не на жизнь.

Женщины хитрые

«Все, что сейчас происходит плохого в мире, — проблемы в политике, войны и так далее, — из-за того, что женщины не дают всем мужчинам, — утверждает самый известный российский инцел Алексей Поднебесный. — А дают они только пяти-десяти процентам самых успешных и самых богатых». По его мнению, большинство мужчин в нашей стране — инцелы. В их ряды он записывает не только вынужденных девственников, которых с каждым годом все больше, но и жертв «вагинокапитализма». Ведь любой работающий гражданин отдает женщине деньги, покупает ей машину, квартиру, шубу: делает это в обмен на секс.

Алексей Поднебесный. Фото из соцсетей

Есть у идеологии российских инцелов и научная база. Ее создатель — профессор Сергей Савельев, заведующий лабораторией развития нервной системы НИИ морфологии человека РАН. В 2018 году ему была присуждена антипремия «Член-корреспондент ВРАЛ» «за выдающийся вклад в развитие и распространение лженауки и псевдонауки».

Так вот, Савельев доказывает, что женщины, мозги которых меньше мужских, приспособлены в основном для репродуктивных задач, они «игрушки в руках своего гормонального фона». Он утверждает, что «женщины хитрые, иногда даже кажутся умными, поступки их очень обоснованы, но они биологичны по сути».

И компьютер женщины осваивают с целью «соединять с мужиком, который может быть потенциально использован для репродуктивных удовольствий».

Смешно, что открыла ящик Пандоры женщина, неолиберальная феминистка Алана (полное имя она использовать опасается), которая всего-то хотела создать дружелюбный сайт, чтобы было меньше несчастных: «Это похоже на ученого, который вычислил ядерное деление, а затем обнаружил, что его используют в качестве оружия для войны».

От них все еще отмахиваются, как от надоевших мух, по-прежнему считая, что движение инцелов объединяет исключительно слабаков с расстроенной психикой. Не исключительно. В пространство диковатой, незамысловатой доктрины, связанной с сексуальной депривацией, вовлекаются новые и новые приверженцы. Одиночество трансформируется в изоляцию, ощущение себя неприкосновенными, всесильными. Их кодекс — мешанина из коммунистических, домостроевских, фашистских девизов и обрывков из гражданских прав. Их питательная среда — общества с непредсказуемым ближайшим утром. Психологи считают разрастание инцелов опасным: «Это движение, демонизирующее женщин. Десятки тысяч людей посещают эти форумы, эти суб-reddits, которые являются безопасными для них и враждебными для чужаков местами». Анжела Нэйгл — автор книги «Убить всех нормиков: онлайн-культурные войны» размышляет о нарастающей опасности этих обиженных задротов.

По сути, ими удобно манипулировать, они податливы, в них воспитывается тоталитарное мировоззрение. Они не чувствуют фальши и театральности в выступлениях своих лидеров. Они готовы к гендерной войне за радикальный патриархат.

Лариса Малюкова

обозреватель «Новой»