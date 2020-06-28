В трех штатах США зафиксирован рекордный рост случаев COVID-19

28.06.2020, 2:30, Новости дня

Во Флориде, Аризоне и Неваде зафиксирован рекордный рост числа новых случаев коронавируса, сообщают медицинские власти этих американских штатов.

Во Флориде выявили 9636 случаев COVID-19 за сутки, в Аризоне – 3591, в Неваде – 1099, передает РИА «Новости».

Всего во Флориде зафиксировано 132,5 тыс. случаев коронавируса (скончались свыше 3,4 тыс. человек), в Аризоне – более 70 тыс. (скончались свыше 1,5 тысяч), в Неваде – более 16 тыс. (умерли 498 человек).

Кроме того, власти штата Вашингтон приостановили переход к последней, четвертой фазе возобновления работы предприятий и сферы услуг из-за роста случаев коронавируса, передает ТАСС.

Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США количество случаев коронавируса превысило 2,5 млн, скончались свыше 125 тыс. человек.

Напомним, в США снова обострилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Виновниками новой волны коронавируса назвали миллениалов.