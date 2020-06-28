Личное: Собчак в монастыре

28.06.2020, 2:18, Разное

Если вдруг после расистского скандала с участием Ксении Собчак вам показалось, что ниже некуда падать, спешу разуверить — есть, куда.

Ксения Анатольевна Собчак решила влезть в чужой монастырь со своими правилами — устроила там дебош, хотя её там и не ждали.

https://t.me/lenamiro/6464

Видео: Телеграм

Завалившись нагло в обитель, Собчак попыталась взять её штурмом. Когда не удалось, она развопилась, что её избили.

Конечно, ни одного факта Ксения, как всегда впрочем, не предоставила — только визги, крики, угрозы. В общем, всё точно так же, как в Доме 2:

https://t.me/lenamiro/6467

Видео: Телеграм

Собчак пришла к людям, которые её не ждали. Монастыри вообще не предназначены для мирских. Тем более, для атеистов. Тем более, для кощуниц, коей, на мой взгляд, является Собчак, попирающая своим непотребством устои веры.

https://t.me/lenamiro/6468

Видео: Телеграм

Посмотрели видео?

А теперь просто ответьте мне на один вопрос: чем поведение Ксении принципиально отличается выходки Pussy Riot?

И «письки» в своё время, и Собчак сейчас приходят в Храм Б-жий, чтобы устроить перфоманс.

Их там не ждут. У верующих — свои дела. Что делают «письки»? Что делает Собчак? Очевидно, что занимаются натуральным кощунством.

Почему Собчак до сих пор не в СИЗО? На неё не распространяется действие Уголовного кодекса?