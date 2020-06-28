В Британии создали охлаждающую одежду

28.06.2020, 1:55, Новости дня

Учеными был разработан образец «умного» текстиля с интегрированным слоем графена.

Особенностью этого слоя является то, что он способствует понижению температуры в условиях особо жаркого климата. Для этой разработки ученые использовали электричество. Специалисты настроили способность текстиля высвобождать энергию, которую всегда в виде инфракрасных волн излучает человеческое тело.

Во время эксперимента ученые обнаружили, что графен может беспрепятственно пропускать и задерживать тепло, которое исходит от тела. По словам ученых, новая технология может быть применена в создании скрытых устройств связи или интерактивных инфракрасных дисплеев на текстиле.