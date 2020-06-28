Эксперты выяснили, какая диета помогает в лечении рака

28.06.2020, 1:55, Новости дня

Международная команда ученых во время нового исследования выяснила, что система питания, которая имитирует голодание, способна усилить эффект начальных этапов химиотерапии во время лечения рака.

Диеты, которые имитируют голодание, являются низкокалорийными системами питания с пониженным содержанием белков и аминокислот. Они были специально разработаны учеными для запуска особых метаболических реакций.

Во время эксперимента специально отобранная группа пациентов употребляла супы на растительной основе, а также различные жидкости. Побочных эффектов от такой системы питания специалистами зафиксировано не было.

По словам специалистов, голодание способствует лишению размножающихся раковых клеток питательных веществ и уменьшает их ростовые факторы. Это делает клетки более чувствительными к терапии и вызывает их гибель.