Мнение: Коронавирус циркулировал в Испании в марте 2019-го года

28.06.2020, 1:50, Разное

Испанские СМИ ссылаясь на полученные данные анализа сточных вод сообщают, что коронавирус циркулировал в Барселоне еще в марте прошлого года. За много месяцев до официального начала эпидемии.

Коронавирус SARS-CoV-2 был в Барселоне уже в марте 2019 года, т.е. за 10 месяцев до того, как полагали ранее, пишет La Vanguardia. Об этом говорит анализ образцов сточных вод, взятых 12 марта прошлого года на очистных сооружениях города Эль-Прат-де-Льобрегат, где и был найден генетический материал вируса, вызывающего болезнь COVID-19.

Эти данные, указывающие на самую раннюю на настоящий момент дату обнаружения коронавируса, были опубликованы ресурсом medRxiv и должны ещё быть выверены научным сообществом, подчёркивается в статье. До сих пор самой ранней датой выявления COVID-19 считался ноябрь 2019 года. Его обнаружили в образцах сточных вод, взятых в Италии.

Барселонская находка говорит о том, что вирус циркулировал незаметно в течение нескольких месяцев до тех пор, пока в китайском городе Ухань не началась эпидемия, распространившаяся впоследствии на весь мир.

По словам профессора микробиологии из Университета Барселоны Росы Пинто, вирус вряд ли зародился в Ухани, однако пандемия действительно стартовала именно оттуда.

Поскольку остатки вируса удалось обнаружить в образцах, взятых на очистных сооружениях, то это означает, что во время первого появления коронавируса в Барселоне он поразил довольно большое количество людей.

«Мы не можем сказать, сколько людей было, но их должно было быть достаточно много», — подчеркнула Пинто.

Тем не менее вирус тогда не укоренился. В образцах сточных вод, взятых в период с сентября по декабрь 2019-го, никаких следов коронавируса не было. Вновь его следы выявили лишь в образцах, взятых после 15 января 2020 года.

Позднее количество вируса в сточных водах с очистительных сооружений в Эль-Прат-де-Льобрегат постоянно росло, и так продолжалось до начала апреля. Затем показатели вновь пошли вниз, что совпало с введением карантинных мер в Испании.

18 мая уровень содержания следов коронавируса был настолько низок, что обнаружить его в сточных водах очистительных сооружений не удалось, пишет La Vanguardia.

https://russian.rt.com/inotv/2020-06-27/La-Vanguardia-koronavirus-bil-v – цинк

https://www.lavanguardia.com/vida/20200627/481964326592/coronavirus-ya-habia-llegado-barcelona-marzo-2019.html – оригинал на испанском

1. Таким образом, если эти данные верны, миф об "уханьском коронавирусе" можно считать окончательно похороненым. Туда же отправляются сообщения об обнаружении "нулевого пациента".

На ту же помойку можно отправлять версии про пожирание летучих мышей в Ухани, лабораторию в Ухани и т.д.

При этом нет совершенно никакой гарантии, что вирус появился именно в Испании, а не появился еще откуда-то. Не удивлюсь, если выяснится, что COVID-19 мог циркулировать еще в 2018-м году, но обнаружили его только в конце 2019-го, что формально и послужило точкой отсчета для эпидемии. И нельзя исключать, что так и не будет выяснено, откуда он взялся и кто был "нулевым пациентом".

2. В этом случае, также становятся логичными данные о заболеваемости спортсменов на олимпиаде военных в октябре https://colonelcassad.livejournal.com/5863445.html, которая проходила в Китае, странный "грипп", который еще до начала эпидемии отмечался в США, РФ и еще ряде стран.

Просто напомню еще мартовскую новость:

Так, в конце марта на местном канале Télévision Loire 7 французская чемпионка по пятиборью Элоди Клувель рассказала, что сразу после Всемирных военных игр у неё появились необычные симптомы, а её муж тоже чувствовал себя плохо. По словам спортсменки, многие участники соревнований очень тяжело болели, а недавно в разговоре военный врач предположил, что они переболели коронавирусом. Однако теперь Клувель не раздаёт интервью, а канал Télévision Loire 7 удалил репортаж с ней со своего сайта. Le Monde смог связаться с некоторыми французскими спортсменами, которые входили в состав делегации, однако им были даны соответствующие указания: направлять журналистов к специалисту по связям с общественностью в армии и утверждать, что они ничем не болели во время или после соревнований.

В Италии участники Всемирных военных игр также получили инструкции не разговаривать с прессой, однако фехтовальщик Маттео Тальяриоль успел рассказать в интервью Gazzetta dello Sport, что сборная страны «заболела почти в полном составе». Он уточнил, что болезнь не лечится антибиотиками, а он сам выздоровел только через три недели, при этом общая усталость не проходила ещё дольше. При этом в четверг спортивное отделение итальянской армии обнародовало сообщение, что среди её спортсменов после возвращения из Китая не было выявлено ни одного случая, похожего на COVID-19, поэтому не было проведено тестирование.

В середине апреля врач шведской военной базы в Буден также забил тревогу в местной прессе: по его словам, многие спортсмены лежали с температурой и не могли тренироваться в течение нескольких недель после прибытия из Ухани. В других базах подтвердили этот феномен. Из пяти спортсменов, которым сделали тест, только у одного выявили коронавирус. Главный инфекционист страны призывает критически подходить к такому результату, потому что он не позволяет определить, когда именно заразился человек.

Как указывает издание, все эти свидетельства приводятся в китайских соцсетях как желанные доказательства вины США. «Если для Франции это тоже началось во время Военных игр… тогда [вирус] могла действительно привести американская армия», — такой вывод делает один из интернет-пользователей Weibo, китайского аналога Twitter.

Французская армия 6 мая обнародовала заявление, согласно которому участники делегации не проходили и не будут проходить тестирование, потому что никто из них не сообщал о гриппе или госпитализации во время состязаний или по возвращении из Ухани. Таким образом, пишет Le Monde, военные оказались в затруднительной ситуации: только тестирование всех спортсменов позволит выявить случаи заболевания, однако это не поможет установить период заражения: вполне вероятно, что среди 400 человек делегации многие могли подхватить COVID-19 уже во Франции, а не в Китае. Останутся сомнения, которыми не преминёт воспользоваться Пекин для подкрепления своей теории об иностранном происхождении вируса. В то же время из-за отказа от проведения тестов, несмотря на публичные вопросы самих спортсменов, может создаться впечатление, что французская армия не хочет разбираться в этой истории — и тем самым теории заговоров снова окажутся в выигрыше.

А ведь можно допустить, что коронавирус, например, мог попасть в Китай из Европы, вместе со спортсменами одной из стран, представленных на Всемирных Военных Играх.

Тогда становится понятно, почему начали затыкать свидетелей, так как эта информация действительно разрушала американский нарратив об "Уханьском коронавирусе", который "вырвался из лаборатории в ноябре-декабре 2019-го года". А если доказаны факты наличия коронавируса за пределами Китая до ноября 2019-го года, то Ухань это просто еще один пункт, где произошла вспышка болезни и ставший знаковым лишь потому, что именно в период борьбы с этой вспышкой, ученые наконец смогли диагностировать новый вирус и новую болезнь.

В этой связи конечно интересен вопрос, когда на самом деле коронавирус мог попасть в Россию и откуда.

PS. До кучи.

1. Какой уровень коллективного иммунитета достаточен для затухания эпидемии COVID-19 – https://prof-afv.livejournal.com/26718.html

2. Испытания коронавируса на сирийских хомячках – https://prof-afv.livejournal.com/26239.html