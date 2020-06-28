Трамп оказался не в курсе приписываемого РФ сговора с боевиками против США

28.06.2020, 1:48, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп не получал информации о якобы существующем сговоре РФ с афганскими боевиками, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Макинэни отметила, что руководство США «получает тысячи отчетов разведки в день», которые «подвергаются строгому анализу», при этом администрация США обычно не комментирует заявления, касающиеся разведки и «внутренние обсуждения», передает ТАСС.

Однако Макинэни подчеркнула, что «директор ЦРУ, помощник по национальной безопасности, а также руководитель аппарата (сотрудников Белого дома) могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы» о приписываемых Москве действиях.

Как отметила Макинэни, это свидетельствует «преимуществах утверждений в отношении разведки, а о неточности материала New York Times, ошибочно предположившей, что президент Трамп был проинформирован по этому вопросу».

Напомним, New York Times со ссылкой на некие источники в американской разведке утверждает, что РФ якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане».

МИД РФ назвал статью The New York Times вбросом американской разведки.