Мнение: Семинар

28.06.2020, 1:45, Разное

Сегодня прошел семинар с участием Федора Березина из Донецка и Сергея Переслегина из Петербурга. Я был ведущим с правом голоса. Тема – гражданская война (гипотетическая, но всё более реальная) в США. Пока, безусловно, она находится в латентном состоянии, но все возможные маркеры ее начала уже определены.

Коротко об итогах семинара. Их, собственно, два. Первый: критической точкой событий в Америке становятся выборы ноября. Проблема в том, что обе стороны не могут признать победу соперника, так как признание автоматически означает полное и окончательное поражение проекта каждой из сторон и фактическую ликвидацию ее как субъекта политики. Почему так – на семинаре крайне подробно разбиралось, сейчас я лишь обозначаю это как факт.

Непризнание итогов выборов практически одномоментно может привести к повторению сюжета гражданской войны 19 века – так как штаты в США являются вполне полноценными государствами, то позиция губернатора и конгресса штата фактически означает позицию всего штата. Соответственно, противостояние между двумя кандидатами в президенты мгновенно трансформируется в таком случае в структурное противостояние штатов – возникнет раздел США на новый Север и Юг, причем практически по "старой линии" разлома. За исключением трех самых западных штатов, включая главный – Калифорнию, которые в предыдущей войне участия не принимали. Особняком остаются Аляска и Гавайи. Позиция Калифорнии может стать определяющей или по крайней мере крайне значимой, которая может изменить расстановку сил.

В случае непризнания итогов выборов в США автоматически возникнут два президента США, два конгресса, два Верховных суда, две армии, а потому война будет идти до победного конца – то есть, до полного поражения одной из сторон. Что и будет означать ликвидацию одного из двух проектов – глобалистов и "имперцев". Причем полную и безоговорочную. Ожесточенность конфликта будет определяться его характером, причем нельзя исключать в случае "горячего" сюжета и применения по противнику самых современных видов оружия, включая тактическое ядерное. Хотя, конечно, в этих случаях выбор целей будет определяться их значимостью с точки зрения послевоенного устройства. Но война – это всегда выход за рамки, поэтому гадать, кто станет новой Хиросимой, бессмысленно. На кого упадет – тот и станет.

Это крайний сценарий, возможны и более мягкие, но их вероятность меньше, так как конфликт уже структурировался и пространство решений крайне невелико. Соответственно, период до ноября – это период подготовки к гражданской войне.

Второй вывод заключается в том, что США, будучи мировой доминантой, безусловно, заинтересованы (причем как одна, так и другая сторона конфликта), чтобы весь остальной мир на время выяснения отношений внутри Америки постоял в сторонке. А чтобы у него не было идеи как-то вмешаться или запустить что-то свое, его "загрузят" проблемами. Первая и уже очевидная – эпидемия "коронавируса". Или целая череда эпидемий – чумы, лихорадки Эбола, кошачьего гриппа, слоновьей чесотки или тараканьей немочи. Чего угодно. Если будет мало – добавят что-то еще. Скажем, пандемию компьютерных вирусов, уничтожающих целые отрасли. Что вынудит срочно суверенизовать и локализовать интернет, а заодно создаст конфликты между разными макрорегионами. Если и этого будет мало – значит, небольшая череда локальных конфликтов вроде индо-китайского или переворотов – к примеру, у нас. Неважно – важно, чтобы все остальные не путались у американцев под ногами, пока они не выяснят между собой, кто в доме главный.

Поэтому второй вывод – увы, но Россия (а заодно и Европа и Китай), приняв ошибочное решение о борьбе с эпидемией коронавируса, уже попали в сюжет внутриамериканской борьбы как ее объекты. А значит – вышли за рамки возможностей влияния не только на эту борьбу, но и за выдвижение собственных проектов. Им будет некогда – им нужно будет бороться со второй волной, а затем третьей, потом еще с чем-то. И это – критическая ошибка, которую исправить уже нельзя. Россия в силу интеллектуальной убогости нынешнего руководства будет идти в сценарии США просто потому, что российский президент – трус и убожество, неспособное к принятию суверенных решений, но если снести путинскую камарилью, это неизбежно введет нас в сюжет внутренней гражданской войны (неважно – горячей или холодной), что точно так же будет наруку Штатам, так как мы будем все равно будем загружены проблемами. Внешними (коронавирусом) или внутренними (гражданским конфликтом) – без разницы. Все равно мы не будем субъектны по отношению к американским событиям. Европа по уши вляпалась в "эпидемию", Китаю предъявлен ультиматум – либо репарации за коронавирус, либо арест его зарубежных активов. Китайцы будут выкручиваться, у них шансов выйти из коридора, в который США загнали всех, побольше, но все равно немного..

Поэтому выгоду от внутреннего конфликта в США не сможет извлечь никто. Разве что сами американцы (те, которые в итоге победят) не допустят каких-то фатальных ошибок, которые уравняют возможности и шансы с остальными (да и то не всеми). У нас и Европы шансы вернуться обратно в историю становятся крайне малы. Россию всегда в подобных ситуациях спасало чудо, но произойдет ли оно в этот раз – кто знает.

Вот в целом выводы по семинару. Я их даю "по горячим следам", позже, возможно, подробнее. Для меня всё оказалось неожиданно очень интересно, так как многое из того, что я понимал и говорил, теперь выглядит гораздо более структурировано. Чем, кстати, такие семинары и хороши: они позволяют укладывать информацию в логические цепочки.