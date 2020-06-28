Мнение: Порнография в Игре Престолов. Часть 3

28.06.2020, 1:38, Разное



Эротика-классика

Безусловно, порнография является одним из ключевых факторов успеха сериала. Тем, что обеспечило ему невиданное расширение аудитории и возвышение в ранг культурного феномена десятилетия. Хотя, конечно, критика не очень любит именно на этом аспекте концентрироваться; во-первых, это как-то типа неприлично, а во-вторых – критики просто боятся много рассуждать на столько скользкие темы. Чего доброго, попадешь в разряд «озабоченных» у своей аудитории, а самое главное – есть риск подвести свое издание: вдруг из-за «излишнего» внимание к сексу цензура внесет его в разряд «21+» или еще куда похуже (например, завернет в целлофан)?

Так что о порно-содержании в ИП говорят мало – а зря: там реально много интересного.



Эротика и порнография: битва якодзун

Во-первых, откровенность многих сцен в сериале удивительна – особенно поначалу, с непривычки. Кажется, ничего такого – просто по количеству занятых в сценах с «обнаженкой» – в кино не было, кроме разве что скандальнейшего «Калигулы», в котором бесчинствовал лично тогдашний глава “Пентхауса”, снимая самые откровенные сцены.

Конечно, уже с самых первых попыток блюстителей «общественной нравственности» оградить зрителей от просмотра «взрослого» контента в кино – кинематографисты начали с ними борьбу. Цензоры вводили свои требования к «16+», «21+» и «ну, это просто порнуха!» – а режиссеры изощрялись, придумывая, как бы показать голую актрису, но чтоб при этом она голой как бы не считалась. Мы, древние динозавры, помним еще с 90-х – когда, например, шли целые баталии в прессе: какой ширины должны быть трусики, чтобы изображение женской попы сзади все еще считалось «эротикой»? Критерии постепенно размывались, а трусики, соотвественно, истончались. В итоге сзади остался один шнурок, и открытки с такими «видами» уже спокойно продавались в киосках для пионеров – «эротика», это можно.



“Игра престолов”

Про «вид спереди» битвы были еще круче – но и там «эротика» постепенно расширяла плацдарм, параллельно уменьшая размер кусочка ткани, «прикрывающего самое сокровенное». До шнурка на этом месте все же не дошло, но постепенно пришли к тому, что размера носового платка или хотя бы пятикопеечной монеты уже «хватит», чтобы «оберечь нравственность». Надо понимать, что все подобные споры, которые со стороны представляются полной схоластикой в духе средневековых диспутов насчет количества чертей на конце иглы – на деле имели крайне важный практический, денежный аспект. Вроде бы – какая разница, какой ширины стринги на героине?! Ан нет – от этого ведь напрямую зависит прокатная категория, а значит – количество зрителей, а значит – выручка от проката, то есть – Самый Главный Показатель!

С женской грудью успехи фотографов и режиссеров к началу «десятых» в битве с цензорами стали еще более весомы: тут блюстителей теснили с боями, понемногу делая женский лифчик все более и более невесомым, и постепенно продавили до того, что стало возможным его… вообще убрать! Обнаженную женскую грудь (груди?) постепенно превратили полностью «в эротику», то есть – в дозволенную к показу даже на центральных каналах телевидения (в ночное время). В итоге стандарт «эротики» (то есть максимально допустимого изображения в НЕ-порно) к середине 10-х приобрел примерно такой вид: допускается полная обнаженка, но только СЗАДИ и мельком; в целом женщин можно без бюстгальтера, но на них обязательны хотя бы стринги; это был пик – и уже начинался откат. И уж чего киношникам почти совсем не удавалось отбить – это половые акты. Груди им отдали, но за половые акты цензоры и возмущенная общественность стояла горой. Изображать их было можно – но максимально общо, без деталей и лучше всего под одеялом, то есть так, чтобы ничего не было видно и понятно. Как ни странно, но чуть больше свободы давалось в изображении изнасилований, чем добровольного секса (видимо, с точки зрения цензоров, при изнасиловании секс должен вызывать у зрителя отвращение – а это чувство при лицезрении секса более-менее допустимо).

За счет чего они прорвались

И тут – выходит «Игра Престолов», которая с первого сезона кладет на все эти ограничения, что называется, с прибором.



“Игра престолов”

Во-первых – авторы сериала с какой-то, я бы сказал, юношеской готовностью и энтузиазмом ухватились за бытовое изыскание историков – о том, что у средневековых жителей, как мужчин, так и женщин, не было, дескать, нижнего белья. Для съемок порно-сцен эта особенность, конечно, чрезвычайно кстати: герои только скинули с себя рубахи – и все, стоят уже в чем мать родила! Никаких ни лифчиков, ни стрингов нет как бы по определению. И отсюда – первый шок: с традиционной точки зрения в ИП никакой «эротики» вообще нет – там просто сразу идет жесткая порнография. Перед нами чередой проходят женщины вообще БЕЗ ВСЕГО.

И – второй шок – операторы совсем не изощряются, чтобы снимать героинь или как-то сзади, или искать ракурсы, чтобы их «причинные места» были как-то чем-то прикрыты (как например, на знаменитой фотографии абсолютно голой Деми Мур, которая, однако сидит так, что у нее прикрыто всё, даже грудь). НЕТ, в Игре Престолов камеры – а с ними и зрители – без затей пялятся на девушек анфас, то есть, говоря проще, в ряде сцен в кадре женские ГЕНИТАЛИИ. У кого-то – прикрытые естественной растительностью, у кого-то – нет.



Деми Мур

Но и это еще не всё: опешившему зрителю чуть не с первых серий демонстрируют ПОЛОВЫЕ АКТЫ. То есть герои не просто раздеваются – они по ходу дела еще и трахаются! И чаще всего – это не какой-то «романтический секс» в некоем «флере любви», когда любовников показывают «по канону» – нежные поцелуи, лицом к лицу, кадр на уровне груди и не ниже… Нет, чаще в кадре – откровенный «трах», обычно – никакой «любви» (кроме продажной) не предполагающий, при этом демонстрирующий богатое разнообразие поз – стоя, сверху, сзади…

Наконец – совсем уж «ахтунг!» – ахтунг в прямом смысле: ИП, ничуть не смущаясь, показывает нам также… однополую любовь. Причем не только лесбийскую (с этой консервативный массовый зритель еще кое-как готов смириться, поскольку считает ее «шуточной») – но и вполне себе мужскую гомосексуальную! (правда, тут откровенность несколько приглушена, об этом подробнее в третьей части). Пусть мужской гомосекс в сериале чуть сдержаннее, чем «средние» порно-сцены – но сам факт! «Боже, что же они себе позволяют!» – думает зритель, жадно приникая к экрану.

Переход в другую лигу

А в самом деле – почему? Разве создатели сериала не боялись ярлыка «21+», резко ограничивающего аудиторию?! И как они вообще договаривались с цензорами? Как им удалось получить право так свободно снимать то, о чем средний режиссер – хоть в Америке, хоть в Европе – в реальности и мечтать не может?

Потому что в киноискусстве есть ведь четкая, от веку существующая граница, «ея не перейдеши»: или ты режиссер кино – и снимаешь фильмы, блюдя все существующие категории «общественной нравственности»; или ты режиссер порно, и снимаешь чего хочешь, но то будет уже не кино, а порнуха, то есть совсем другой, специфический жанр со своими законами и своими – кстати! – актерами и актрисами, тоже весьма специфического свойства.

А ИП границу перешла, как бы даже не заметив. Каким образом?

Тут надо просто посмотреть, почему существуют порно-фильмы и сама порно-индустрия (которая, кстати, по обороту много крупнее Голливуда), и почему к ней не заглядывают киношные цензоры? Причина проста: порнографический контент распространяется исключительно по платным закрытым каналам и по определению исключительно для взрослых. Поэтому его производители и не подпадают под общее регулирование.

А теперь взглянем на то, что стало причиной взлета сериального производства в мире. Ответ: потому что появились студии-производители, которые стали делать сериалы и распространять их по платным кабельным сетям!

Вот и ответ: студия HBO, сделавшая «ИП», распространяла свой сериал точно так же, как это делают порностудии! И поэтому она не подпадала под регулирование содержания контента, от которого страдают кинопроизводители всей прочей «обычной» кинопродукции! Только это обстоятельство дало ей вышеописанную удивительную свободу, которой она, надо отдать должное, воспользовалась на все 100.

Мы можем сделать еще одно минимальное усилие – и переставить части в этом уравнении (сохранив, понятно, сумму неизменной). А именно: просто предположим, что HBO изначально И БЫЛА порно-студией, специализировавшейся на производстве «фильмов для взрослых» с некой «изюминкой». И вот однажды руководству пришла в голову гениальная идея: а что, если вместо очередной серии про «визит водопроводчика к скучающей даме» мы с вами замахнемся на Вильяма нашего Шекспира какую-нибудь историческую сагу?! Такую, знаете – чтоб костюмную, мистическую, с драконами?! Сделаем сагу – но не переставая, конечно же, быть при этом быть порно-студией, потому что именно в этом и будет наша «изюминка»?!

И – сделали. Думаю, среди историков древнего киноискусства в 22-м и последующих веках именно такая версия станет господствующей, когда уйдут наши современники и из памяти сотрутся все детали. Уж больно в этой версии все логично и все сходится.

В порнографии Игры Престолов остается еще много интригующих загадок. Но об этом – в Третьей части.