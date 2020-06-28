 

В Набережных Челнах мощный ветер повалил два строительных крана

28.06.2020, 1:25, Новости дня

На Татарстан обрушился шторм — ливень с градом и порывы ветра до 25 метров в секунду. В республиканском МЧС сообщили, что без электричества остались 40 населенных пунктов, или около четырех с половиной тысяч человек. Сейчас электроснабжение уже восстановлено, передает телеканал "Россия 24".

В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана. По предварительным данным, никто не пострадал. Работы были остановлены из-за погодных условий. Разрушены несколько гаражей, повреждены машины.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Новикову предъявили обвинение

22.04 / ВОЗ заявила о ранней стадии пандемии коронавируса в мире

13.06 / В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

19.05 / Польский генерал позавидовал модернизации танков в России

11.06 / От коронавируса в РФ вылечились 52% всех заразившихся

20.06 / В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина

21.04 / ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить меры против коронавируса

23.06 / Видео: Зеленский потерял всё

21.05 / Москва сочла невозможным продвижение американской «сделки века»

16.04 / Либеральные СМИ снова промахнулись с кандидатом в мученики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска