В Набережных Челнах мощный ветер повалил два строительных крана

28.06.2020, 1:25, Новости дня

На Татарстан обрушился шторм — ливень с градом и порывы ветра до 25 метров в секунду. В республиканском МЧС сообщили, что без электричества остались 40 населенных пунктов, или около четырех с половиной тысяч человек. Сейчас электроснабжение уже восстановлено, передает телеканал "Россия 24".

В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана. По предварительным данным, никто не пострадал. Работы были остановлены из-за погодных условий. Разрушены несколько гаражей, повреждены машины.